Serie D. La scelta del Cenaia: ecco Iacobelli

Nella mattinata di ieri è arrivata la fumata bianca che i tifosi arancioverdi aspettavano. Sarà Agostino Iacobelli il nuovo allenatore del Cenaia, al suo fianco ci sarà Manolo Dal Bo’. Sono stati giorni frenetici per il patron Daniele Baroncini, il ds Bruno Betti ed il suo staff oltre che per il nuovo collaboratore tecnico Matteo Caciagli che da lunedì sera, nonostante i tentativi di far ricredere mister Massimo Macelloni dal rassegnare le dimissioni, si sono messi alla ricerca di un nuovo allenatore. Si è cercato un profilo esperto, capace di immergersi nella realtà Cenaia, neopromossa per la prima volta nella sua storia in questa categoria. Agostino Iacobelli, classe 1963, non ha bisogno di presentazioni: oltre 300 panchine tra professionisti e Serie D, ed in possesso di licenza Uefa Pro. Iacobelli, nato a Torre del Greco è cresciuto da calciatore nel settore giovanile del Napoli, debuttando in Prima squadra nel 1981. In carriera ha totalizzato 72 presenze e 5 reti in Serie A, 191 presenze e 6 reti in Serie B. Da allenatore le sue ultime esperienze sulle panchine di Sinalunghese, Sangiovannese, Pianese ed Aglianese. Ieri sera ha svolto il primo allenamento affiancato da Manolo Dal Bo’ e dai confermati Dario Degli Esposti (prep. atletico), Federico Bottoni (prep. portieri) e Gianluca Giani come Team manager.

l.b.