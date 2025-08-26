Serie D: la sconfitta di San Mauro fa cambiare i piani a Ciampelli. Sansepolcro, addio coppa. Ora testa al campionato

SANSEPOLCROUn passo indietro, quello compiuto dal Sansepolcro che, sconfitto per 0-2 a San Mauro Pascoli (nella foto un momento della sfida), ha salutato la Coppa Italia nel turno preliminare e quindi si ritroverà con una domenica libera da impegni ufficiali, prima di dare il via al campionato. Al "Blasone", intanto, ad affrontare il Foligno andrà di conseguenza l’Inter Sm Sammaurese, formazione che si è rivelata molto fisica e tosta e che nel girone in cui è stata inserita potrà dire benissimo la sua. Tornando alla domanda posta in apertura, c’è da dire che i bianconeri sono arrivati all’esordio in Coppa senza modificare il programma di preparazione in funzione di esso, per cui rispetto agli avversari romagnoli sono apparsi più appesantiti in campo. Nella sostanza, quindi, possiamo tranquillamente continuare ad affermare che è comunque calcio d’agosto, anche se il superamento del turno era pur sempre un obiettivo. Non dimentichiamo inoltre che Ciampelli ha voluto far riposare alcuni elementi per dare più spazio ad altri. Mettiamoci poi l’imponderabile del calcio: sullo 0-0, infatti, il Sansepolcro ha costruito un paio di buone opportunità da rete; avesse segnato, forse oggi staremmo a commentare un’altra partita, nonostante i padroni di casa si siano legittimati in pieno il passaggio del turno grazie anche a qualche errore commesso sul versante opposto. Prendiamola allora come un altro test – magari il più indicativo – sul conto di una compagine che ora dovrà concentrarsi in esclusiva sul campionato, al via del quale mancano oramai poco meno di due settimane, il lasso di tempo fissato dall’allenatore per allentare i carichi e lavorare di più su brillantezza e reattività. Occorre tuttavia una sorta di "sparring partner" in questo lasso di tempo: resta ancora da definire, ma con ogni probabilità nel pomeriggio di sabato prossimo il Sansepolcro giocherà in amichevole al Buitoni contro la rappresentativa Primavera del Gubbio.Claudio Roselli