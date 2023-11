Serie "D": la sfida della lucchesia. Tau fa suo il derby con un gol per tempo

TAU ALTOPASCIO

2

GHIVIBORGO

0

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Vellutini, (25’ st Perillo), Zini, Bernardini, Antoni, Bruno (15’ st Manetti), Meucci, Bruzzo (44’ st Odianose), Capparella (25’ st Alessio), Malva (35’ st Piccini), Andolfi. All.: Venturi.

GHIVIBORGO: Becchi, Turini, Signorini (16’ st Nottoli), Sanzone, Carli (16’st Poli), Giannini, Orlandi, P. Carcani (30’ st Bura), Campani, T. Carcani, (20’ st Lepri), Vecchi, (25’st Gibilterra). All. Lelli (squalificato, in panchina Scarci).

Arbitro: Pelaia di Pavia. Assistenti Perrella di Crema, Muca di Alessandria.

Reti: 28’ pt Capparella; 11’st Malva.

Note: espulso Antoni; ammoniti: Antoni, Andolfi, Pietro Carcani; spettatori: 500; recupero: 3’, 5’.

ALTOPASCIO - Il Tau ritorna al successo dopo tre pareggi consecutivi e consolida il sesto posto, in scia alla zona play-off. Si ferma il Ghiviborgo, al quinto ko in trasferta.

Un derby senza troppe emozioni che gli amaranto (per l’occasione in completo bianco) di casa hanno vinto prevalendo sotto il profilo fisico e grazie anche alle prodezze del poritere Di Biagio, il migliore in campo in assoluto.

Si parte con una conclusione di Meucci alta. Venturi (un "ex", come Tommaso Carcani), senza Biagioni e Lombardo, inserisce Vellutini in difesa e lancia Bruno, il giovane arrivato dalla "Primavera" del Frosinone che non si era ancora visto. Buona la sua prova. I primi 27’ sono una partita a scacchi. Squadre guardinghe e senza occasioni vere.

Come spesso accade, serve un episodio a disinnescare la prudenza. E, infatti, arriva al 28’: palla innocua tra i piedi del portiere Becchi che sbaglia clamorosamente il disimpegno e, anziché servire un compagno, deposita direttamente la sfera sui piedi Capparella che scarta il regalo di Natale anticipato e scaraventa nella porta sguarnita.

I colchoneros della Media Valle del Serchio (con una inedita maglia giallonera), accusano il colpo e reagiscono rendendosi pericolosi con due punizioni: la prima al 34’, facile parata per Di Biagio, strepitoso sulla seconda, entrambe calciate da Orlandi, togliendo il pallone dall’incrocio. E, per poco, non arriva la beffa, con Bruno che, da due passi, manca il raddoppio nel recupero.

Nella ripresa ancora Di Biagio a dire di no a Tommaso Carcani e, all’11’, arriva il 2-0: Andolfi sulla fascia destra s’ invola, entra in area e scocca una rasoiata che finisce sul secondo palo, dove è appostato Malva per il tap-in vincente. Sembra finita, ma gli ospiti non si arrendono; così Di Baigio neutralizza ancora le conclusioni di Campani e due volte di Gibilterra. Solita girandola di cambi. Nel finale il doppio giallo per Antoni costringe gli amaranto all’inferiorità numerica. Ma al netto di qualche mischia la compagine del presidente Semplicioni gestisce senza troppi patemi. Prima vittoria in "D" del Tau sul Ghiviborgo.

Massimo Stefanini