Serie D, la squadra di Masitto intanto in amichevole ha battuto di misura il Tuttocuoio, gol-partita di Piccioli. Seravezza blinda la difesa con Mannucci-Lecini

Sul mercato altre due operazioni ufficiali in entrata per il Seravezza in Serie D: il club verdazzurro dopo aver sistemato l’attacco con l’innesto del 2004 Alessio Spatari ha completato anche il pacchetto arretrato ingaggiando i difensori Tommaso Mannucci (per lui si tratta di un grande ritorno, che dà fisicità e qualità nell’impostazione alla retroguardia) ed il 2005 mancino Ylli Lecini (dotato di fisico possente e di gran temperamento).

Il Seravezza intanto mercoledì ha disputato un’amichevole, nella forma dell’allenamento congiunto, contro la formazione di pari categoria del Tuttocuoio (... che però in campionato è inserito nel girone D, mentre i versiliesi sono nel girone E). Il tecnico Cristiano Masitto ha iniziato con questo undici di partenza: Nicola Mosti (’06); Pucci (’07), Luca Mosti, Pani, Lecini (’05); Falteri, Bedini, Fabri, Lepri; Spatari, Cupani. Un 4-4-2 che in fase offensiva diventa un 4-2-4 molto offensivo e di qualità. Mancavano per risentimenti muscolari i vari Lagomarsini, Vanzulli, Delorie e Muhic. Nel corso della ripresa nel Seravezza sono poi entrati Piccioli, Mannucci, Cini e Sforzi. E proprio il 2005 Piccioli ha risolto la sfida ad inizio secondo tempo al termine di un’azione da destra a sinistra.

Il Tuttocuoio ha giocato inizialmente così: Testoni, Sichi, Giorgetti, Severi, Salto, Bechini, Marianelli, Fino, Melloni, Di Stefano, Pinzolo. Nel corso della ripresa poi Aldo Firicano ha cambiati tutti tranne il solo Pinzolo.

Nonostante fosse un’amichevole i toni sono stati decisamente accesi: non sono mancati i momenti di tensione tra i giocatori e l’arbitro (che era Michele Giovannetti) ha faticato non poco per placare i bollenti spiriti che si sono scatenati alla fine del primo tempo quando si è creato un capannello di giocatori attorno alla panchina del Seravezza che protestava per qualche intervento troppo deciso. Anche il presidente seravezzino Lorenzo Vannucci è sceso dalla tribuna a difesa della sua squadra cercando di placare gli animi.

Prossimo impegno mercoledì 20 agosto contro il Viareggio sempre al Buon Riposo di Pozzi.