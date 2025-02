Serie D: la squadra di cassani affronta in casa il san marino, quartultimo. Lenz, poche balle: gara da vincere

E’ chiaramente una partita da vincere anche perché oggi non ci sono scontro diretti. Alle 14,30 allo stadio Levantini di Lentigione, la formazione di Stefano Cassani affronta il San Marino, proprio il team che ha lanciato il tecnico romagnolo nel calcio che conta, con il campionato di Eccellenza vinto e con il primo anno in Serie D. Oggi le due squadre hanno una classifica agli antipodi: il Lentigione è quarto con 41 punti alla pari della Pistoiese e sarebbe ai play-off: la squadra di mister Oberdan Biagioni è invece quartultima pari al Corticella con 22 punti e oggi sarebbe ai play-out. Il San Marino stava attraversando un discreto periodo che l’aveva portata fuori dai play-out prima dell’ultima sconfitta, ma in trasferta fa fatica. Dei 22 punti raccolti, soltanto 8 lontano da casa, terzultima squadra del girone per questa statistica. Inoltre ha puntato molte delle sue fortune sul giovane bomber Alessio Arcopinto (5 gol) che oggi però è squalificato. Di contro il Lentigione proviene dal pareggio non ancora omologato di Pistoia: la società toscana ha proposto ricorso per errore tecnico dell’arbitro, ma le possibilità che la gara venga ripetuta sono davvero poche. "Non entro nel merito – dice Stefano Cassani, mister del Lentigione – ma mi pare che Pastore sia stato toccato da dietro. A me, comunque, interessa solo la prestazione dei miei ragazzi, una prestazione che a Pistoia c’è stata solo nel primo tempo, sullo 0 a 0 e 11 contro 11. Proprio per questo credo che dobbiamo crescere sul piano della concentrazione e dell’attenzione".

Mister Stefano Cassani, per la gara odierna ha convocato i portieri Delti, Gasperini, Pagani; i difensori, Bonetti, Capiluppi, Cavacchioli, Cortesi, Gobbo, Lombardi, Maggioli; i centrocampisti Alessandrini, Battistello, Luppi Banchini, Mordini, Nappo, Pari, Sabba; gli attaccanti, Babbi, Grieco, Nanni, Pastore. Dunque rientra Gobbo, mentre l’unico assente è De Marco. Il Lentigione giocherà con una maglia ornata del logo del 60° anniversario della fondazione della ditta Immergas, main sponsor della squadra. La gara sarà diretta da Alessandro Femia di Locri. Due gli arbitri reggiani designati per questo turno: Pasquale Morzillo ha diretto ieri Cynthialbalonga-Sassari (girone G) finita 4 a 0, mentre Giovanni Giannì dirigerà oggi Calcio Club Milano-Arconatese nel girone B.

Claudio Lavaggi