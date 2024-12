Serie D, la squadra di Salmi vuole sbloccarsi in casa. La Cittadella ci riprova con il Prato

La Cittadella ci riprova all’Allegretti di San Damaso. Sul campo di casa (un punto in 5 gare) la squadra di Salmi, che ha vinto solo 2 volte nelle ultime 9, riceve nella 14^ giornata di Serie D un Prato in piena bagarre playout a -3 in classifica. Deve farlo senza bomber Formato (foto), squalificato per 2 giornate, e gli infortunati Fontana, Mondaini, Tesa e Bertani. Nei toscani ko Matteucci e Gemmi.

Così la 14^ giornata (14,30) di oggi: Progresso-Lentigione, Fiorenzuola-Ravenna, Corticella-Tuttocuoio, Tau-Sasso M., Forlì-Piacenza, San Marino-Sammaurese, Cittadella-Prato, Riccione-Imolese, Zenith-Pistoiese.

Classifica: Tau 29, Forlì 27, Ravenna e Lentigione 26, Imolese 25, Pistoiese 22, Sasso M. 19, Tuttocuoio e Cittadella 17, Corticella 16, Piacenza, Riccione, Prato e Progresso 14, Fiorenzuola 12, Zenith e San Marino 11, Sammaurese 7.

CITTADELLA (4-3-1-2): Piga; Aldrovandi, Serra, Sabotic, Martey; Marchetti, Mandelli, Osuji; Rovatti; Sala, Guidone. All. Salmi.

PRATO (4-3-1-2): Fantoni; Preci, Galliani, Conson, Girgi; Remedi, Cozzari, Limberti; Marigosu; Barbuti, Romairone. All. Mariotti. Arbitro: Dell’Oro di Sondrio

Eccellenza. In campo la 15^ giornata (14,30): il Terre di Castelli a -4 dalla vetta riceve il Gotico senza Gibertini, il Formigine penultimo (out Operato, Davoli, Laruccia, Savino e Carrera) va a Brescello e il Castelfranco fermo a zero (al completo) gioca a Fabbrico.

