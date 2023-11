Serie D: la squadra di Beretti gioca in trasferta col Borgo San Donnino, penultimo della classe. Il Lentigione non vuole fermarsi

La 13ª giornata del girone di andata propone il derby emiliano tra il Borgo San Donnino e il Lentigione, con gara che si gioca dalle 14,30 allo stadio Ballotta di Fidenza sotto la direzione di Daniele Benevelli della sezione di Modena. Il Borgo San Donnino è una società giovanissima, nata solo nel 2009 e partita dalla Terza categoria; nel 2011 era in Seconda, nel 2014 in Prima, nel 2016 in Promozione, nel 2019 in Eccellenza e nel 2021 in Serie D. Il suo presidente è l’industriale Luca Magni ed è grande amico del presidente del Lentigione Alfredo Amadei, al punto che il confronto lo inizieranno a tavola, pranzando assieme in un ristorante di Fidenza; poi andranno allo stadio e solo per due ore saranno accaniti avversari; lo stesso cliché si ripeterà nella gara di ritorno.

Ma torniamo al calcio giocato per dire che il Borgo San Donnino è penultimo con 9 punti e oggi sarebbe retrocesso. Tra le sue file, volti noti nel reggiano, come Francesco Davighi e Andrea Ferretti (entrambi ex Correggese) o lo stesso Pierangelo Tarantino, tre stagioni a Lentigione. Di recente è arrivato un attaccante di valore, Matteo Bongiorni. Il tecnico è il toscano Walter Vangioni, subentrato a Luca Rastelli da metà ottobre. Il Lentigione sta bene e oggi con il suo quinto posto a 21 punti sarebbe addirittura nei play-off. I rivieraschi hanno colto più punti in trasferta, 13 contro 8, risultando tra le più forti fuori casa di tutto il girone. E nonostante tutte le avversarie si lamentino del campo di Sorbolo Mezzani, troppo favorevole alla squadra di casa. "Ci aspetta un’altra prova difficile – dice Paolo Beretti - il Borgo è squadra piena di giocatori di talento e ha raccolto meno punti di quanto indica il valore della rosa".

E’ possibile il rientro di Alberto Formato, seppure part time, mentre mancheranno il lungodegente Pari e probabilmente Macchioni.

Claudio Lavaggi