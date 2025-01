Serie D. La strada del Grifone: "Niente distrazioni»

"Dobbiamo essere bravi a proseguire il cammino con il quale abbiamo chiuso il vecchio anno. Nessun calo di concentrazione, altrimenti quello che abbiamo fatto per avvicinare il Livorno potrebbe rivelarsi inutile. Io, però, sono fiducioso dei miei ragazzi che si sono presentati in perfetta condizione, dopo la pausa natalizia, come hanno confermato nell’allenamento congiunto sotenuto con il Tuttocuoio." L’allenatore Gigi Consonni, alla ripresa del campionato, dunque, è ottimista in vista della gara che oggi, inizio alle 14.30, vedrà il Grosseto ospite al "Muzi" dell’undici dell’Orvietana di mister Rizzolo nella prima gara del girone di ritorno.

"Nonostante le assenze di Macchi influenzato e di Senigagliesi, Riccobono e Possenti infortunati – prosegue il tecnico del Grifone –, noi disponiamo di una rosa importante, anche se abbiamo convocato due Juniores proprio come nella trasferta di Siena, e puntiamo a fare risultato pieno pur consapevoli che affrontiamo un avversario ostico che dispone di giocatori di qualità, come Proia, soprattutto nel reparto offensivo. Le condizioni del terreno di gioco, forse, potranno dare vita ad una partira sporca. Noi, però, siamo pronti a qualsiasi situazione perchè siamo una squadra intelligente e sa adattarsi a qualsiasi circostanza".

Al posto di Macchi e di Possenti potrebbero giocare Crysovergis e Bolcano. Modificato il direttore di gara: l’arbitro del match è Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino, al posto di Giordano di Matera.

P.P.