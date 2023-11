Serie D, la Tritium porta a casa un punto d’oro. Con la Casatese Blejdea firma l’1-1 in rimonta

Nel girone B della Serie D il turno infrasettimanale regala un punto prezioso per la Tritium nel match di ieri pomeriggio disputato contro la Casatese (1-1). I biancoazzurri allenati da mister Di Blasio allo stadio La Rocca hanno tenuto testa ad un’ottima compagine che non a caso è passata per prima in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie alla marcatura da parte di Stefanoni al 25’.

La Tritium però non si è persa d’animo e sospinta dall’incitamento del proprio pubblico è riuscita a trovare la rete del pareggio con la spettacolare conclusione a giro di Blejdea messa a segno al 26’ del secondo tempo. Gli abduani perciò possono ripartire con fiducia da questo risultato ottenuto tra le mura amiche anche se non si è concretizzato l’obiettivo dell’intera posta in palio perché aver raddrizzato una gara del genere è un buon segnale di resilienza per poter concludere poi con fiducia questa prima settimana novembrina intensa dal punto di vista calcistico.

L.D.F.