Serie D. L’Alcione capolista contro la seconda. Big match a Vinovo

Il pareggio casalingo contro il Gozzano nel turno infrasettimanale ha lasciato un po’ d’amaro in bocca all’Alcione, capolista del girone A di Serie D. Sembrava una buona occasione per allungare ulteriormente sulle inseguitrici o comunque mantenere il passo delle ultime settimane e invece la formazione di Giovanni Cusatis (nella foto) si è salvata soltanto in extremis grazie a una rete di Zito in pieno recupero del secondo tempo, dopo aver chiuso la prima frazione a reti inviolate ed aver subito lo svantaggio. Nemmeno il tempo di riflettere sugli errori commessi nell’ultima gara ed oggi alle 14.30 si torna già in campo per la dodicesima giornata, con un confronto che vedrà la capolista opposta proprio alla prima rivale, classifica alla mano. Il Chisola ospiterà infatti a Vinovo lo scontro diretto tra la seconda e la prima, distanziate di soli tre punti (24 contro 21). "Giocare ogni tre giorni non è facile e con il Gozzano si è visto che non eravamo al top - ha detto Cusatis dopo il pari di mercoledì scorso -. I cambi ci sono serviti. Ogni giocatore è protagonista e sta dando tutto per arrivare insieme al nostro obiettivo, occorre continuare a lavorare perché è l’unica ricetta che esiste. Zito? Il goal è certamente importante per un giocatore e sono contento che lui, quando è entrato, si è fatto trovare pronto andando a segno". M.T.