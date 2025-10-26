Serie D: l’allenatore in seconda dei biancorossi analizza la sfida col Foligno. Senzamici o Castaldo al posto di Benucci. Giugni: "Il Terranuova pronto alla battaglia»

TERRANUOVA

"Il Foligno è una delle protagoniste di questo campionato. Noi arriviamo all’appuntamento orgogliosi del risultato fatto al Matteini". Gianpaolo Giugni carica il Terranuova Traiana in vista della gara esterna che attende i biancorossi al Blasone di Foligno per incontrare la terza della classe. Si troveranno di fronte l’inseguitrice di Siena e Grosseto a 16 punti, che ha concluso la passata stagione al secondo posto dietro al Livorno. "Mi aspetto una prestazione importante - ha aggiunto il vice di Becattini - Andiamo a Foligno non per subire la partita, ma per difendersi e ripartire come abbiamo sempre fatto, meglio se riusciamo pure a portare a casa qualcosa. Ringrazio mister Becattini che durante la settimana fornisce un contributo fondamentale mettendoci tutti a nostro agio. È un leone in gabbia quando è in panchina, figuriamoci adesso".

Il sodalizio di piazza Coralli proverà ad invertire la tendenza fuori casa: soltanto 3 dei 10 punti finora guadagnati sono stati ottenuti in trasferta, gli ultimi grazie alla vittoria sul campo del Follonica Gavorrano. Giugni potrebbe riproporre la difesa a tre come accaduto nell’ultima gara casalinga. Sicuramente apporterà alcune modifiche alla formazione, vista la squalifica di Benucci. Al suo posto potrebbero entrare Senzamici o Castaldo. Sul fronte Foligno in dubbio Ceccuzzi e Khribech. Due i precedenti, risalenti alla stagione sportiva 2024-2025. Nel girone di andata, alla prima di campionato, il Terranuova dovette arrendersi all’ex Fulgens per 1-0, gol di Tomassini. Nel match di ritorno al Matteini la sfida terminò in parità.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro, Falasca, Della Spoletina, Sbraga; Ferrara, Pellegrini, Settimi; Tomassini, Pupo Posada, Sylla. All.: Manni.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Senzamici, Degl’Innocenti, Simonti; Cioce, Saltalamacchia, Bargellini, Sesti, Sborgi; Marini, Ngom. All.: Giugni (Becattini squalificato) Arbitro: Petraglione di Campobasso.

Francesco Tozzi