  4. Serie D: l’allenatore in seconda dei biancorossi analizza la sfida col Foligno. Senzamici o Castaldo al posto di Benucci. Giugni: "Il Terranuova pronto alla battaglia»

TERRANUOVA "Il Foligno è una delle protagoniste di questo campionato. Noi arriviamo all’appuntamento orgogliosi del risultato fatto al Matteini". Gianpaolo Giugni...

di FRANCESCO TOZZI
26 ottobre 2025
Mamadou Ngom, punta, classe 2000

TERRANUOVA

"Il Foligno è una delle protagoniste di questo campionato. Noi arriviamo all’appuntamento orgogliosi del risultato fatto al Matteini". Gianpaolo Giugni carica il Terranuova Traiana in vista della gara esterna che attende i biancorossi al Blasone di Foligno per incontrare la terza della classe. Si troveranno di fronte l’inseguitrice di Siena e Grosseto a 16 punti, che ha concluso la passata stagione al secondo posto dietro al Livorno. "Mi aspetto una prestazione importante - ha aggiunto il vice di Becattini - Andiamo a Foligno non per subire la partita, ma per difendersi e ripartire come abbiamo sempre fatto, meglio se riusciamo pure a portare a casa qualcosa. Ringrazio mister Becattini che durante la settimana fornisce un contributo fondamentale mettendoci tutti a nostro agio. È un leone in gabbia quando è in panchina, figuriamoci adesso".

Il sodalizio di piazza Coralli proverà ad invertire la tendenza fuori casa: soltanto 3 dei 10 punti finora guadagnati sono stati ottenuti in trasferta, gli ultimi grazie alla vittoria sul campo del Follonica Gavorrano. Giugni potrebbe riproporre la difesa a tre come accaduto nell’ultima gara casalinga. Sicuramente apporterà alcune modifiche alla formazione, vista la squalifica di Benucci. Al suo posto potrebbero entrare Senzamici o Castaldo. Sul fronte Foligno in dubbio Ceccuzzi e Khribech. Due i precedenti, risalenti alla stagione sportiva 2024-2025. Nel girone di andata, alla prima di campionato, il Terranuova dovette arrendersi all’ex Fulgens per 1-0, gol di Tomassini. Nel match di ritorno al Matteini la sfida terminò in parità.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro, Falasca, Della Spoletina, Sbraga; Ferrara, Pellegrini, Settimi; Tomassini, Pupo Posada, Sylla. All.: Manni.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Senzamici, Degl’Innocenti, Simonti; Cioce, Saltalamacchia, Bargellini, Sesti, Sborgi; Marini, Ngom. All.: Giugni (Becattini squalificato) Arbitro: Petraglione di Campobasso.

Francesco Tozzi

