Serie "D» - L’amichevole. Al Tau basta il gol di Nottoli per battere il Real. Buon test per gli amaranto in vista della coppa

TAU ALTOPASCIO 1REAL CERRETESE 0

ALTOPASCIO - Terzo successo su cinque amichevoli disputate per il Tau Altopascio che, nell’ultimo test amichevole in vista dell’avvio delle gare ufficiali – previsto per sabato 30 agosto, con il derby di Coppa Italia contro il Ghiviborgo – , supera al "Comunale" di via Rosselli la Real Cerretese che milita in Eccellenza e sarà avversaria della Lucchese come lo fu, negli anni ‘80 del precedente secolo, nell’allora "C2". Un team blasonato, quindi.

A decidere un gol di Nottoli nella ripresa. Ritmi lenti in avvio, con gli amaranto che si presentano con la difesa a tre e, in avanti, Tommaso Carcani punta centrale, il gemello Pietro e Nottoli a supporto. Una specie di "3-4-2-1" per quanto valgano i numeri, specialmente in amichevole. Il team amaranto è ancora alla finestra sul mercato per poter ingaggiare un attaccante. A Maraia e a tutto lo staff interessa principalmente il campionato che partirà domenica 7 settembre, a Siena.

Il test. Al 18’ bella azione corale dei padronidi casa e Viano sfiora il vantaggio. Replicano gli ospiti con un colpo di testa di Bouafa, insidioso. A fine prima frazione è Gargiulo, per i fiorentini, ad impegnare il portiere altopascese Cabella.

Nella ripresa girandola di cambi. Nieri, per la Cerretese, sfiora il gol al 7’ e 11’; dopo arriva il punto decisivo per il successo del Tau: Nottoli da dentro l‘area si posta sulla destra e calcia, sfera anche deviata, ma gol dell’"ex" Ghiviborgo. Altri avvicendamenti. Da segnalare una buona prova di Degli Innocenti per la squadra di Cerreto Guidi, classe 2008. Al 29’ è il palo a negare il raddoppio ai lucchesi: su punizione Bouah supera Battini, ma il montante dice di no. Nel finale Mallardo, per gli ospiti, la mette fuori da ottima posizione. Poi non succede molto in una giornata torrida. Entrano tutti su ambo i fronti per la classica sgambata di fine preparazione, dove gambe e muscoli sono imballati a mille. Per capire il clima (non quello meteorologico) del test c’è da sottolineare che non c’erano gli assisteti: solo l’arbitro centrale che non ha avuto difficoltà a dirigere.

Tau vittorioso, anche se non conta nulla; nessun infortunato in questa gara e per la prima volta porta inviolata. Ora vanno recuperati Bachini e Omorugieva.

Massimo Stefanini