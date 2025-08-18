Serie "D» - L’amichevole. Il Ghiviborgo ferma il Siena sul pari al "Franchi». Botta e risposta: a Zanoni risponde Mariotti

SIENA 1GHIVIBORGO 1

SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni (1’ st Cavallari); Tosini (1’ st Ciofi), Barbera (1’ st Lucas), Rossi (1’ st Masini), Vari (1’ st Loconte); Nardi (1’ st Vlahovic); Noccioli (23’ st Lapadatovic); Menghi (1’ st Giannetti). (A disp.: Paolucci, Neri, Ronchi, Calamai). All.: Bellazzini.

GHIVIBORGO (4-4-2): Loaluna (1’ st Piagentini); Baldacci (25’ st Calaffa), Del Dotto, Vecchi, Ceccanti; Boiga (1’ st Mion), Cannarsa, Signorini, Fisher; Thioune (32’ st Ragghianti), Mariotti. (A disp.: Birai, Brisciani, Quochi, Di Lorenzo, Souini, Ennached). All.: Ingenito.

Reti: 14’ pt Zanoni, 18’ pt Mariotti.

Note: ammoniti Thioune, Masini, Cannarsa; recupero: 0’ e 4’.

SIENA - Finisce in parità l’amichevole tra Siena e Ghiviborgo. Un 1-1 che rispecchia l’equilibrio visto in campo, con le due squadre che hanno provato a fare la gara, specie i padroni di casa, creando molto, ma anche concedendo altrettanto.

Prima azione pericolosa con uno degli "ex" di giornata, Vari, che crea il panico sulla sinistra, ma il suo cross è deviato. Proteste biancorossoazzurre al 9’, per un contatto tra Tosini e Mariotti, ma per il direttore di gara il terzino di casa entra sulla palla.

Il match si sblocca poco dopo, con Zanoni bravo a pescare fuori dai pali il portiere ospite e a batterlo con una conclusione da oltre 30 metri. Il pari è immediato e arriva al 18’, con Mariotti, servito da Boiga. Bravo l’"11" del Ghiviborgo a sfruttare la mancata uscita di Michielan. Il Siena rischia qualcosa di troppo giocando la palla dal basso e, per poco, la squadra di Ingenito non ne approfitta (25’). Al 29’ Vari si mette in solitaria, ma il suo tiro è debole. Nel finale Michielan rischia tantissimo, sbagliando il controllo sul retropassaggio di Nardi, pressato da Mariotti. Il numero "1" scuola Inter è, però, bravo a recuperare sulla linea. Sul capovolgimento di fronte, Noccioli, altro "ex", si accentra e tira: destro a giro debole. Negli ultimi minuti del primo tempo prima Mariotti (Michielan si distende), poi due volte Boiga (sinistro a giro largo e tiro cross alto), vanno vicinissimi al vantaggio.

Nella ripresa consueta girandola di cambi e Siena vicino al gol due volte, con Noccioli (2’ e 4’), in altrettante azioni fotocopia: prima perde il momento di calciare; poi conclude alto con il destro. Nel mezzo Ghiviborgo insidioso con Mariotti: Conti mette in corner. Bravo Piagentini (16’) a chiudere la porta a Noccioli, ancora pericoloso. I nuovi ingressi da entrambe le parti sono volenterosi, ma spezzano i ritmi, già divenuti blandi. Finisce così.

Guido De Leo