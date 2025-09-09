Serie d, l’analisi del ds biancorosso resti: "col poggibonsi ho visto i ragazzi condurre una buona partita, avanti così». Simonti e il baby Sborgi protagonisti del debutto vincente in casa Terranuova

TERRANUOVA

È partito con il piede giusto il Terranuova Traiana, che ha superato domenica al Matteini l’esperto Poggibonsi. Un successo che porta la firma di Simonti, l’ultimo aggregato al gruppo a fine agosto, e del baby Sborgi, al primo centro in quarta serie. "Spero che una vittoria nella prima di campionato sia di buon auspicio – ha affermato il direttore sportivo Donello Resti a margine della gara – Sono comunque tre punti importanti che dovremo cercare di fare ogni domenica. L’importante è fare un passo dopo l’altro e credo che questo 2-0 sia meritato, perché tutto sommato di occasioni ne abbiamo avute e allo stesso tempo il nostro portiere non è stato impegnato più di tanto". Una vittoria che a detta di Resti è stata anche agevolata dall’espulsione di Ndiaye.

"Aver giocato quasi un’ora in superiorità numerica sicuramente ci ha avvantaggiati, però questo fa parte del gioco. In ogni caso ho visto i ragazzi condurre una buona partita" ha aggiunto. Dopo le amichevoli, le gare di coppa e la prima partita della stagione, il diesse si ritiene soddisfatto della rosa messa a disposizione di Becattini.

"In questa estate siamo riusciti a mettere insieme una squadra in linea con le potenzialità di Terranuova – ha spiegato – e nonostante alcune difficoltà che tutti conosciamo. Per esempio non abbiamo a disposizione alloggi e dobbiamo contare su ragazzi della zona. Tanti hanno inoltre un lavoro, quindi dobbiamo tenere gli allenamenti nel tardo pomeriggio. Ora però dobbiamo pensare solo alla salvezza".

Francesco Tozzi