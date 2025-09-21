Serie "D" - L’anticipo. Ghivi spreca, Tau ringrazia

GHIVIBORGO 0 TAU ALTOPASCIO 0

GHIVIBORGO (3-5-2): Butano, Del Dotto, Quochi (62’ Thioune), Vecchi, Baldacci, Signorini (55’ Mion), Musacci, Cannara (46’ Citarella), Arcuri (73’ Ceccanti), Boiga, Mariotti. (A disp.: Laoluna, Panconi, Brisciani, Souini, Ragghianti). All.: Ingenito.

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella, Cartano (55’ Bouah), Meucci, Soumah, P. Carcani, Nottoli (59’ Bagnoli), Lombardo, Carli, Barsotti (71’ Nistri), Viano (22’ Omorogieva), T. Carcani (85’ Tordiglione). (A disp.: Zipoli, Borracchini, Del Gronchio, Ferrari). All.: Maraia.

Arbitro: Copelli di Mantova (assistenti: Sanneris di Mantova e Gentilezza di Civitavecchia).

GHIVIZZANO - Derby molto tattico e povero di emozioni che conferma la solidità difensiva del Tau (zero gol subìti finora in campionato) ed il buon gioco del Ghiviborgo che, però, non sfonda e deve accontentarsi del pari stretto. Qualche novità tattica per Ingenito, ospiti con qualche assenza e avvio promettente. Infatti appena al 4’ Soumah stende Boiga in area: rigore netto; sul dischetto va lo stesso numero dieci di casa, tiro forte ma centrale, Cabella blocca.

Scampato il pericolo, il Tau gioca con buona personalità per una mezz’ora e si rende più pericolosa del Ghivi. Al 6’ Viano per Barsotti, ma la difesa chiude. Al 9’ Tommaso Carcani viene anticipato in extremis al momento di calciare; al 23’ lo stesso attaccante fila via sulla destra, ma i centrali biancorossoazzurri fanno buona guardia. Al 30’ l’occasione più nitida per il Tau, quando il neoentrato Omorogieva prende la mira, ma calcia fuori d’un soffio in diagonale.

Nel finale di frazione crescono i ragazzi di Ingenito. Boiga cerca lo spiraglio giusto al 35’, mentre al 42’ è bravo Arcuri a mettere basso al centro dalla sinistra: Mariotti, a porta vuota, conclude incredibilemte alto. Brava e fortunata la squadra di Maraia a mantenere imbattuta la propria porta. In apertura di ripresa occasionissima amaranto al 5’, ma, al termine di una bella azione corale, Butano è prodigioso su Omorogieva. Il Tau in pratica finisce qui. Cresce il Ghivi: forze fresche a centrocampo, oltre al centravanti Thioune (inizialmente in panchina) per cercare la soluzione vincente. Costante ma sterile, però, la pressione colchonera: il Tau sa soffrire e si chiude bene (capitan Meucci superlativo) e Tommaso Carcani è insidioso in contropiede al 22’, mentre Mion, dalla distanza, impegna severamente Cabella al 26’. Il Ghiviborgo ci prova fino al sesto minuto di recupero, ma il risultato non cambia.

Flavio Berlingacci