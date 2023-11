Serie D: l’attaccante classe 2005 dovrà stare fermo per oltre due mesi a causa di un infortunio alla coscia sinistra. Tegola per la Sangio: Bencivenni perde Caprio

SAN GIOVANNI

Non arrivano buone notizie per Leonardo Caprio (nella foto), l’attaccante classe 2005 uscito anzitempo domenica scorsa a Grosseto per un infortunio muscolare. L’esame ecografico al quale si è sottoposto ha evidenziato una lesione di secondo grado alla coscia sinistra, il che costringerà il diciottenne di scuola Sestese a stare fermo per almeno sei-otto settimane e non è da escludere, vista l’entità dell’acciacco, che possa tornare in campo ad anno nuovo. Una tegola che non ci voleva per Bencivenni, che contava molto sulle prestazioni del giocatore anche per poterlo alternare in avanti al coetaneo Tommaso Senesi che, a questo punto, avrà un’importante opportunità per ritagliarsi un buono spazio da qui alla conclusione della prima parte del torneo. L’assenza di Caprio va a sommarsi a quella di Sacchini – lunedì si conoscerà l’esito del ricorso presentato dalla società avverso la squalifica – e resta anche in dubbio capitan Rosseti non al top della forma per un problema di natura fisica. il centrale difensivo, però, potrebbe anche essere recuperato per la gara, che domani, alle 14,30 visto il ritorno dell’ora solare, si disputerà al Fedini contro la sempre ostica Orvietana.

La formazione di Fiorucci non è partita benissimo nelle prime giornate di campionato, da alcune settimane a questa parte ha rialzato decisamente la testa e i sette punti rimediati nelle ultime tre partite giocate testimoniano come l’11 bianco rosso stia passando un momento di forma davvero importante. Gli azzurri vogliono dare seguito al buon pari di Grosseto e per l’occasione ritroveranno anche l’esperienza in attacco di Regolanti, a cui è stata scontata una giornata di squalifica. Sarà lanciato dal primo minuto in una formazione che non dovrebbe avere sostanziali novità rispetto a quello scesa in campo in Maremma, con la conferma in blocco del quartetto difensivo esperto davanti all’under Barberini, che si è ben comportato al debutto ufficiale con i più grandi.

Massimo Bagiardi