Serie D. Le combinazioni possibili per le valdarnesi

Arezzo, 28 aprile 2025 – Come previsto, la penultima giornata del campionato di serie D non è stata del tutto dirimente riguardo alla lotta per la salvezza. Comunque, cerchiamo di fare ordine: Le 4 squadre attualmente a 40 punti, e fra queste il Montevarchi (le altre sono Follonica Gavorrano, Flaminia e San Donato Tavarnelle), hanno la certezza di non retrocedere direttamente. Una di queste dovrà comunque passare per la lotteria dei play-out, giocando in casa il confronto di spareggio e contando su due risultati utili su tre (cosa non di poco conto). I rossoblù eviteranno i play-out vincendo domenica a Ostia, ma anche pareggiando in virtù della miglior classifica avulsa nei confronti di Gavorrano e Flaminia: solo con il San Donato la squadra di Rigucci è messa peggio. Se il Montevarchi vince, a 43 punti può trovare il Follonica (che ospita il Seravezza), ma non entrambe fra San Donato e Flaminia che si affronteranno fra di loro. In caso di pareggio a 41 punti, gli aquilotti troverebbero le due squadre solo se queste pareggiassero fra di loro, ma sarebbero premiati dalla miglior classifica avulsa... e anche in caso di arrivo a quattro, come recita attualmente la classifica (va il Flaminia al play-out).

Il Trestina, 37 punti, è certo del play-out, ma ancora non è sicuro di giocarlo in casa, perché potrebbe essere raggiunto o superato dalle tre squadre che sono dietro, Sangiovannese, Terranuova Traiana e Figline, le prime a quota 36, i gialloblù con 35 punti che oggi sarebbero retrocessi direttamente con la Fezzanese.

Al Fedini andrà in scena un "drammatico" spareggio salvezza che apre a ben quattro possibilità per entrambe, cioè tutte tranne la permanenza diretta in categoria. Ovvero: Play-out in casa, se la Sangiovannese finisce o davanti o alla pari con il Trestina (miglior classifica avulsa con gli umbri, attesi dall'Orvietana in odore di play-off). Il Terranuova Traiana deve invece scavalcare lo stesso Trestina per sperare di giocare lo spareggio in casa, vantando peggior classifica nei due confronti diretti. Seconda ipotesi: il play-out fuori casa. Terza ipotesi, e non escludibile, uno spareggio successivo per determinare chi va al play-out o retrocede direttamente, come prevede il regolamento. Ultima ipotesi: la retrocessione diretta in caso di sconfitta e di contemporanea vittoria del Figline contro il Livorno.

Chiudiamo coi gialloblù di Beoni che, in caso di successo sugli amaranto, eviteranno la retrocessione diretta in Eccellenza, mentre in caso di parità al Del Buffa il Figline dovrà sperare che Sangiovannese e Terranuova Traiana non pareggino. Il Figline è sicuramente retrocesso se perde..Questo è il quadro completo. (Si ringraziano Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri).