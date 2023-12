Serie D: le decisioni del giudice sportivo. Nessun errore dell’arbitro. Vittoria sul Borgo confermata

La gara tra Borgo San Donnino e Lentigione giocata il 26 novembre è stata omologata con il risultato ottenuto sul campo, 1 a 0 per il Lentigione. Il Borgo San Donnino aveva sporto reclamo circa un doppio tocco di Nanni su calcio di rigore e dunque per un errore tecnico dell’arbitro.

Il giudice sportivo ha esaminato il ricorso e le controdeduzione della società rivierasca, ha esaminato il supplemento di referto con il quale l’arbitro ha confermato la regolarità del tiro ed ha respinto il reclamo del Borgo San Donnino in quanto gli allegati risultano inammissibili.

Il giudice ha pure "bacchettato" la società fidentina "rilevando la pretestuosità della tesi in diritto, che tenta di imputare all’arbitro presunte violazioni regolamentari a fronte di una valutazione discrezionale riferibile ad un episodio di gioco". Il Lentigione si conferma così al terzo posto con 27 punti, al pari del Corticella e dunque in zona play-off. In riferimento alla gara di domenica scorsa a Prato, una giornata di squalifica per Andrea Battistello, espulso per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco. Salterà dunque la prossima gara interna con il Fanfulla.

c.l.