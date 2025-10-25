SERIE D: le possibili mosse di marmorini in vista della sfida di domani al brilli peri contro i fiorentini. Nannini e Tommasini dall’inizio nel Montevarchi che attende lo Scandicci

MONTEVARCHIAquila alla prova del 9, o meglio alla riprova perché nella nona giornata di campionato, domani al Brilli Peri alle 14.30 per la fine dell’ora legale, il Montevarchi dovrà confermare con lo Scandicci il risultato prezioso ottenuto al Comunale di Camaiore. E dovrà farlo ripartendo proprio dalla prestazione sfoggiata nella ripresa in Versilia che ha propiziato una rimonta esaltante. Non sarà il caso, invece, di accusare cali di tensione, pur se l’avversario è di nuovo una matricola, tornata in D dopo aver vinto l’Eccellenza. Simone Marmorini, allora, ha catechizzato a dovere i suoi giocatori, sottolineando che la soddisfazione per il blitz di domenica passata non può cancellare la necessità di crescere ancora."I margini tecnici e caratteriali per fare molto meglio ci sono – ha ripetuto spesso il tecnico dei rossoblù – ma sarebbe sciocco pensare di aver risolto ogni problema con un successo per quanto importante". Stamani, nella seduta di rifinitura, l’allenatore farà la conta dei disponibili e sarà possibile stabilire se qualcuno dei numerosi assenti delle ultime settimane potrà tornare a disposizione. Quanto alla formazione, un paio di questi potrebbero essere il mediano Nannini e l’attaccante Tommasini, protagonisti con il Camaiore. Chiunque andrà in campo, sarà chiamato a tenere alta l’asticella della concentrazione visto che gli ospiti in 4 trasferte hanno conquistato un solo punto e cercheranno di invertire la rotta.

Giustino Bonci