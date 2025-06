Serie D . Le prime ipotesi sui futuri gironi

Dopo la conclusione degli spareggi nazionali fra le vincenti dei playoff dei gironi di Eccellenza per salire in D...a conquistare la categoria superiore sono state Leon, Scanzorosciate, Cannara, Castenuovo Vomano, Monastir, Real Normanna e Città di Gela. Queste 7 società si aggiungono alle 156 aventi diritto alla Serie D. Il numero dell’organico attuale, per ora, è dunque di 163 squadre nel massimo campionato dilettantistico... con il retrocesso (dalla Serie C) Messina però a fortissimo rischio di iscrizione... e senza più le riammesse in C Pro Patria e Caldiero (ancora da ufficializzare). Se dovessero mancare altre squadre, si procederebbe poi con i ripescaggi.

Il totogironi per la D 2025/26 è ancora in alto mare. Ma le toscane (14... a meno di un ripescaggio del Follonica Gavorrano che le portrebbe a 15) potrebbero nuovamente finire nei gironi D ed E, con umbre (5) ed emiliano-romagnole (11... a meno di un ripescaggio in C del Ravenna che le portrebbe a 10). E ci sarebbe in questo caso probabilmente l’incrocio pure con qualche formazione delle liguri nell’E, delle lombarde o venete nel D? Seravezza e Camaiore attendono... ma è ancora presto.