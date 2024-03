Serie D: le scelte di Rigucci in vista della sfida contro il Tau Altopascio. Gli azzurri vogliono ritrovare la vittoria al Fedini. Sangio, Nannini e Disegni si giocano una maglia

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese prepara la gara di domenica con in testa la voglia assoluta di rompere il digiuno di vittorie tra le mura amiche. È da oltre tre mesi che gli azzurri non riescono a far bottino pieno di fronte ai propri tifosi, l’ultimo successo risale al 3 dicembre con l’1-0 al Cenaia firmato da Regolanti, poi accasatosi all’UniPomezia in Eccellenza, e nel corso di questo campionato sempre col medesimo punteggio sono arrivate vittorie con il Real Forte Querceta e l’Orvietana. Peraltro c’è una statistica piuttosto singolare; nelle gare interne la Sangio ha segnato otto gol e altrettanti ne ha subiti, peggior attacco ma anche miglior difesa. C’è da sfatare, insomma, questo tabù ma soprattutto allungare ulteriormente la striscia positiva con un Tau Altopascio che se ne sta bello tranquillo quinto in classifica con 42 punti all’attivo alla pari del Ghiviborgo.

È reduce da una sconfitta interna contro il FollonicaGavorrano, ma questo può contare fino a un certo punto. Venendo alla situazione degli indisponibili, mancheranno sicuramente lo squalificato Baldesi oltre agli infortunati Lorenzoni, Chelli, Pertica e Canessa. Al posto del capitano appiedato dal giudice sportivo si giocano una maglia da titolare Nannini e Disegni considerato che, difficilmente, Atos Rigucci stravolgerà l’assetto tattico delle ultime settimane che ha portato punti e prestazioni.

M.B.