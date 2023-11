Serie D, le sfide di oggi. Ponsacco e Cenaia: fame di punti salvezza

Questo pomeriggio alle 14.30 torna in campo la Serie D per la 13esima giornata che vede il Cenaia ospitare al Favilli-Pennati lo Sporting Trestina e il Ponsacco impegnato sul campo del Seravezza Pozzi. C’è fame di punti per entrambe le squadre pisane, rispettivamente ultima e penultima del girone E. Il Cenaia è reduce da sei sconfitte consecutive e rincorre una vittoria che manca ormai oltre due mesi. Per la squadra di mister Macelloni (foto) la sfida odierna contro la squadra umbra è già un’ultima spiaggia per migliorare una classifica vede gli arancioverdi in ultima posizione con 5 punti a -9 dalla zona salvezza dove c’è proprio lo Sporting Trestina con i suoi 14 punti. La sconfitta di Livorno di una settimana fa ha lasciato per la verità buone sensazioni, con una squadra che seppure spuntata (Bruzzi si è trasferito alla Lunigiana Pontremolese e Manfredi ancora in dubbio per infortunio) ha tenuto testa all’Armando Picchi contro una big sfiorando anche il pareggio. Anche per la gara di oggi mister Macelloni è chiamato a trovare nuove soluzioni, in attacco ma anche in difesa, con Signorini ancora squalificato e Benassi che in settimana è passato al Viareggio. Possibile vedere il nuovo arrivato Rustichelli per la prima volta dal primo minuto, altrimenti il centrocampista classe ’99 sarà sicuramente utile a gara in corso. Nell’occasione, la società Cenaia, ha deciso di regalare una rosa rossa ad ogni donna presente alla partita. All’ingresso saranno Irene e Stefania, le due ragazze che curano la comunicazione, a consegnare i fiori. Va in trasferta invece il Ponsacco, che dopo il buon pari con il Grosseto, è impegnato sul campo del Seravezza di mister Amoroso. Anche per i rossoblu, che hanno festeggiato la convocazione di Fasciana nella Rappresentativa Serie D, c’è bisogno di migliorare la classifica e tornare con dei punti dal campo della seconda classificata sarebbe sicuramente una bella impresa.

l.b.