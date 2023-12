Serie "D». Lelli: "Una prova di maturità. Ghiviborgo in grande crescita»

Tornato da Seravezza con un gran bel pareggio, il Ghiviborgo continua il suo processo di crescita, non tanto per il risultato, comunque ottimo (e nel finale ci poteva scappare anche il blitz), quanto per la prestazione, come si può capire dalle parole del giovane tecnico Nico Lelli.

"Ho visto – ha esordito il trainer – la squadra che volevo, che ha giocato senza timori reverenziali, imponendo le proprie trame, soprattutto in un primo tempo molto positivo. Nonostante qualche errore nelle partite precedenti, i ragazzi non si sono certo disuniti, continuando a proporre gioco e buoni fraseggi, segno evidente della massima fiducia nel lavoro che facciamo giornalmente che conferma il nostro processo di crescita".

"Contro il Seravezza il compito non era affatto facile – puntualizza Lelli – , sia per le qualità fisiche che tecniche di un avversario che occupa il secondo posto in classifica. Molto bene, ripeto, la squadra nella prima frazione. Nonostante siamo andati sotto, c’è stato il pari e altre buone cose. Nella ripresa il Seravezza voleva vincere e ci ha fatto un po’ soffrire, alzando il baricentro della propria manovra alla ricerca dei tre punti. Indubbiamente è stato un bel derby: l’1 a 1 finale può ritenersi giusto. Loro potevano vincere, ma anche noi abbiamo avuto le opportunità per passare in vantaggio, soprattutto nei minuti finali, quando, prima Giannini, poi Orlandi, hanno costruito le occasioni giuste per segnare. Ma va bene così, ci prendiamo questo pari, soddisfatti della nostra prestazione che ci dà ulteriore fiducia in ottica futura".

E, domenica, arriva il Cenaia, peultimo; gara facile, almeno sulla carta. "Non c’è niente di facile – conclude il tecnico – : proprio il Cenaia è tornato alla vittoria; quindi, anche se si tratta di una formazione di bassa classifica, le insidie sono molte. La cosa fondamentale sarà quella di ripetere prove come il primo tempo di Seravezza: è da lì che dobbiamo ripartire per continuare a fare bene".

Flavio Berlingacci