Serie D. Lentigione, che giornata!. Batte il Rovato e si gode la vetta in solitudine

LENTIGIONE 1ROVATO VERTOVESE 0

LENTIGIONE (4-3-3): Cheli; Bita, Capiluppi, Nava, Miglietta; Pari (41’ st Mele), Nappo, Panigada (18’ st Penta); Nanni (18’ st Alessandrini), Iori (11’ st Cellai), Mordini (dall’11 st Jassey). A disp. Pagani, Mirri, Agbekornu, Masini. All.: Pedrelli.

ROVATO VERTOVESE (3-5-2): Offredi; Vallisa, Suardi, Gauli; Kasa (24’ st Pelamatti), Sangiorgi, Scidone, (29’ st Cattaneo), Signoroni (33’ st Kante), Lleshaj (20’ st Faggiano); Messedaglia (33’ st Bertuzzi), Bertazzoli. A disp. Villa, Basani, Lazzaroni, Zambelli. All.: Belotti.

Arbitro: Battistini di Lanciano (Grasso e Reitano di Acireale).

Rete: pt 36’ Iori.

Note: spettatori 300 circa, ammoniti Capiluppi, Pelamatti, Nappo, Gauli. Angoli 4 a 3, rec. 2’+5’.

Non sarà stato il miglior Lentigione delle peraltro poche gare ad oggi disputate… ma la classifica non lo sa e quindi il primo posto in solitaria con 12 punti dei reggiani è del tutto legittimo: finisce 1 a 0 contro il Rovato Vertovese, al termine di una partita molto sofferta contro una formazione forte tecnicamente, ma incapace di concretizzare. Al 7’ si fanno vivi gli ospiti con il bravo Signoroni che impegna Cheli; al 10’, su cross dalla sinistra di Miglietta è Pari a colpire di testa, con Offredi che mette in angolo. Al 37’ il gol, raccontato dall’autore Riccardo Iori (foto): "Loro hanno una perso una palla ai limiti dell’area, io volevo dare l’imbucata a Mordini, ma non c’era più lo spazio. Mi sono spostato lateralmente, nessun difensore mi si è fatto incontro e ho tirato di sinistro che non è il mio piede. Primo gol in Serie D, primi in classifica, sicuramente dovrò portare pizzette e salatini". Bravo Iori che ha già suscitato l’interesse della Spal e della Correggese. Il Rovato gioca bene e al 20’ della ripresa colpisce la traversa con Sangiorgi. Al 31’, angolo di Nappi, testa di Capiluppi con Offredi che mette in angolo. Al 39’ il tiro è di Bertazzoli, ma Cheli respinge attento. "E no, io la classifica la guardo - sbotta mister Pedrelli – sia ben chiaro che per noi questo non è un punto d’arrivo, ma fa comunque piacere. Ho fatto tanto turn-over e tutti mi hanno risposto alla grande". Disperato il tecnico ospite Belotti: "Basta a dirmi che siamo una bella squadra, io voglio i punti".

Claudio Lavaggi