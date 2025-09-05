Serie D: l’esperto centrocampista guarda all’esordio col Poggibonsi. Carica Degl’Innocenti: "Terranuova pronto»

TERRANUOVA È Tommaso Degl’Innocenti (nella foto) a suonare la carica del Terranuova Traiana in vista della prima di campionato contro il Poggibonsi. L’attesa prima gara della stagione si terrà allo stadio Matteini a partire dalle 15 e metterà di fronte due compagini entrambe profondamente rinnovate dopo il mercato estivo. "Alla prima di campionato ci arriviamo molto bene – ha assicurato Degl’Innocenti – Ci siamo lasciati alle spalle un ottimo ritiro, che è servito all’interno dello spogliatoio per amalgamare i nuovi arrivati, davvero tanti. È un gruppo più giovane rispetto a quello dello scorso anno, forse con un pizzico di esperienza in meno, però composto da persone dal profondo valore umano". Classe 1991, arrivato in riva al Ciuffenna a dicembre 2024, il centrocampista figlinese è un over che si è già ritagliato uno spazio di primo piano nella rosa di mister Becattini, ponendosi come punto di riferimento per i compagni più giovani. E nella passata stagione, durante l’assenza di Cioce, è stato l’uomo in più che dava le carte nella mediana. Si è inoltre resto protagonista nella sfida di coppa di sabato scorso contro il Grifone, toccando la traversa da calcio piazzato. "Con il Grosseto abbiamo sofferto, come giusto che sia, subendo anche l’impatto fisico – ha spiegato il giocatore – però è stato un Terranuova che dopo le prime difficoltà è rimasto in partita e ha lottato. Una caratteristica che ci dovrà contraddistinguere durante l’anno e che non deve mai mancare". Un aspetto che non si discosta molto da ciò che Becattini ha sempre chiesto ai suoi già dalla passata stagione. Durante il pre-campionato, dalla sua comfort-zone a centrocampo, il calciatore ex Figline è stato trasferito nel reparto arretrato a svolgere il ruolo di centrale difensivo. Una novità impostata dal tecnico biancorosso che per il momento sembra funzionare. "L’obiettivo principale – ha concluso – oltre alla salvezza del Terranuova, è saltare meno partite possibili. Alla mia età è fondamentale essere sempre in forma". Francesco Tozzi