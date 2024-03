Serie D, l’esterno della Sangio indica la strada per raggiungere prima possibile la matematica. Gianassi: "Niente calcoli per la salvezza»

Matteo Gianassi, classe 2004, è una delle sorprese più in positivo nel profondo restyling attuato dalla Sangiovannese nel mercato di riparazione. Giunto dal Grosseto assieme a Rotondo, ha sempre trovato la maglia da titolare e domenica scorsa, nella partita fin qui più importante della stagione, si è tolto pure lo sfizio di segnare il gol vittoria. Fin qui niente di strano se non fosse che lo ha realizzato di destro lui che è un mancino puro: "Il pallone era a un metro dalla porta sguarnita, ho agito d’istinto e mi è andata bene. È stato bravo Benucci a calciare, sulla respinta del loro portiere mi ci sono fiondato e ho tirato senza troppe esitazioni. Se è la prima volta che segno di destro? Sì, lo scorso anno come in altri campionati qualche gol l’ho fatto ma mai mi era capitato di destro. Fortuna che questa mia prima volta sia coincisa con una vittoria".

La strada per la salvezza è tracciata stando a quanto afferma il 20enne: "Non ci sono troppi calcoli da fare in una situazione come la nostra, l’unico obiettivo è scendere in campo con la mentalità delle ultime settimane e sicuramente andremo lontani. Credo, poi, che la nostra grande unione all’interno dello spogliatoio sia fondamentale per il raggiungimento di questa salvezza". Senza dimenticare la grande mano data settimanalmente dai tifosi: "Non è affatto scontato trovare una tifoseria così in questa categoria soprattutto dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente. E noi giochiamo e lavoriamo anche per loro con l’unico scopo di potergli regalare una grande soddisfazione il prossimo 5 maggio".

Massimo Bagiardi