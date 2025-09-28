Serie D: l’ex tanto amato torna al timone del Cannara. Niente Vitiello. C’è Armillei al Buitoni. Sansepolcro, duro test

SANSEPOLCROElian Bertaina su un fronte, Domenico Vitiello sull’altro: parte "spuntata" l’odierna sfida del Buitoni fra le due neopromosse provenienti dall’Eccellenza umbra, Sansepolcro e Cannara, che si ritrovano entrambe prive del loro attaccante principale. Alla fine, anche Vitiello ha dovuto alzare bandiera bianca: troppo fresco, ancora, il guaio capitatogli a Poggibonsi, che non sarà nemmeno grave, ma che necessita di alcuni giorni di riposo. Una sorta di "par condicio" che è venuta a combinarsi per l’occasione fra due avversarie che dal settembre 2024 a oggi sono arrivate al quinto confronto totale. Il Sansepolcro ha sempre fatto "en plein", vincendo le due gare di campionato, la finale regionale di Coppa Italia a inizio 2025 e anche quella per l’assegnazione del trofeo di Eccellenza lo scorso 20 agosto; c’è pertanto il velato timone legato alla legge del grandi numeri nel giorno in cui tornerà (omaggiato dal pubblico) Antonio Armillei, l’allenatore che ha portato due volte il Borgo in D e che adesso siede sulla panchina rossoblù, così come fra i pali c’è l’altro ex, Brian Vassallo, uno degli artefici dell’ultima promozione. Ma in una domenica con punti in palio pesanti c’è anche e soprattutto un Cannara da prendere con le molle, al di là dei tre punti in classifica: appena una settimana fa ha espugnato Terranuova Bracciolini e mercoledì scorso, quando sullo 0-3 sembrava battuto e annientato dalla corazzata Grosseto, ha riaperto la contesa in un paio di minuti andando molto vicina al clamoroso 3-3. Ciampelli recupera Gennaioli dopo i tre turni di squalifica e riproporrà Bocci quale terminale offensivo con Alagia nel trio a supporto assieme a Barculli e Belli.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Cerbella, Borgo, Fumanti, Omohonria; Petricci (Brizzi), Massai; Alagia, Barculli, Belli; Bocci. All. Davide Ciampelli. CANNARA (4-3-3): Vassallo; Porzi, Schvindt; En. Bertaina, Baraboglia, Myrtollari; Haxhiu, Montero, Lomangino, Roselli, Ferrario. All. Antonio Armillei. Arbitro: Scarati di Termoli.

Claudio Roselli