  4. Serie D: l’ex tanto amato torna al timone del Cannara. Niente Vitiello. C’è Armillei al Buitoni. Sansepolcro, duro test

di CLAUDIO ROSELLI
28 settembre 2025
Davide Ciampelli, 42 anni, allenatore del Sansepolcro

SANSEPOLCROElian Bertaina su un fronte, Domenico Vitiello sull’altro: parte "spuntata" l’odierna sfida del Buitoni fra le due neopromosse provenienti dall’Eccellenza umbra, Sansepolcro e Cannara, che si ritrovano entrambe prive del loro attaccante principale. Alla fine, anche Vitiello ha dovuto alzare bandiera bianca: troppo fresco, ancora, il guaio capitatogli a Poggibonsi, che non sarà nemmeno grave, ma che necessita di alcuni giorni di riposo. Una sorta di "par condicio" che è venuta a combinarsi per l’occasione fra due avversarie che dal settembre 2024 a oggi sono arrivate al quinto confronto totale. Il Sansepolcro ha sempre fatto "en plein", vincendo le due gare di campionato, la finale regionale di Coppa Italia a inizio 2025 e anche quella per l’assegnazione del trofeo di Eccellenza lo scorso 20 agosto; c’è pertanto il velato timone legato alla legge del grandi numeri nel giorno in cui tornerà (omaggiato dal pubblico) Antonio Armillei, l’allenatore che ha portato due volte il Borgo in D e che adesso siede sulla panchina rossoblù, così come fra i pali c’è l’altro ex, Brian Vassallo, uno degli artefici dell’ultima promozione. Ma in una domenica con punti in palio pesanti c’è anche e soprattutto un Cannara da prendere con le molle, al di là dei tre punti in classifica: appena una settimana fa ha espugnato Terranuova Bracciolini e mercoledì scorso, quando sullo 0-3 sembrava battuto e annientato dalla corazzata Grosseto, ha riaperto la contesa in un paio di minuti andando molto vicina al clamoroso 3-3. Ciampelli recupera Gennaioli dopo i tre turni di squalifica e riproporrà Bocci quale terminale offensivo con Alagia nel trio a supporto assieme a Barculli e Belli.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Cerbella, Borgo, Fumanti, Omohonria; Petricci (Brizzi), Massai; Alagia, Barculli, Belli; Bocci. All. Davide Ciampelli. CANNARA (4-3-3): Vassallo; Porzi, Schvindt; En. Bertaina, Baraboglia, Myrtollari; Haxhiu, Montero, Lomangino, Roselli, Ferrario. All. Antonio Armillei. Arbitro: Scarati di Termoli.

