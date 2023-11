Serie D. L’Imolese penalizzata. Carpi più vicino al podio

Alla vigilia della 13^ giornata cambia la classifica della Serie D. La Lnd ha infatti inflitto un punto di penalizzazione all’Imolese per i mancati pagamenti ai propri tesserati di giugno scorso, quando il club rossoblù militava in Lega Pro e non ha rispettato il termine del 21 agosto per assolvere ai propri doveri. Il Carpi vede così avvicinarsi da 4 a 3 punti il 3° posto occupato proprio dai rossoblù con la nuova classifica che vede il Ravenna a 27 punti, San Marino 26, Imolese 24 e poi i biancorossi con Lentigione e Pistoiese a quota 21. Intanto la squadra di Serpini ha proseguito anche ieri a lavorare verso la sfida di domenica col Progresso a Castelmaggiore in cui il tecnico dovrebbe confermare la squadra delle ultime due vittorie. La gara col Progresso sarà diretta da Andrea Giordani di Aprilia, primo incrocio. d.s.