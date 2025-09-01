Serie D. Ll Tuttocuoio si ferma a Pistoia. Fuori dalla Coppa a testa alta

PISTOIESE 2 TUTTOCUOIO 1

PISTOIESE (3-5-2): Arlanch; Costa Pisani, Polvani, Bertolo; Kharmoud, Biagi, Maldonado (dal 21’ st Rossi), Campagna (dal 31’ st Russo), Pellegrino (dal 29’ st Brugognone); Simeri (dal 41’ st Accardi), Diallo (dal 21’ st Alagna). All. Andreucci

TUTTOCUOIO (5-3-2): Testoni; Sichi, Bardini (dal 29’ st Martucci), Salto, Bechini, Giorgetti; Perugi (dal 12’ st Colferai), Fino (dal 19’ st Del Rosso), Di Stefano (dal 8’ st Chiti); Melloni, Marianelli (dal 39’ st Pinzolo). All. Firicano

ARBITRO: Romeo di Genova

MARCATORI: 15’ st Campagna (T), 21’ st su rigore Colferai (P), 35’ st Russo (P)

Pistoia - Il Tuttocuoio è uscito a testa alta dal primo turno di Coppa Italia di Serie D. La squadra di Firicano era attesa ieri sera dalla dura trasferta di Pistoia (gli arancioni saranno avversari anche in campionato) in quella che è stata la prima gara ufficiale della stagione e pur uscendo battuta 2-1 dall’incontro (era gara unica e la sconfitta è costata l’eliminazione) ha impensierito la quotata compagine pistoiese, una delle principali candidate al ritorno tra i professionisti. Dopo un primo tempo piuttosto avaro di occasioni e con le due contendenti che hanno finito per annullarsi a vicenda, tutto è accaduto nella ripresa. Quando ad andare in vantaggio nella fase iniziale è stato proprio il Tuttocuoio grazie a una bella conclusone di Campagna. Lo svantaggio ha "svegliato" le qualità dei padroni di casa, che sono riusciti a pareggiare sette minuti più tardi grazie ad un rigore trasformato da Colferai. Lo spettro dei tiri dagli undici metri (in caso di parità al 90’ non ci sarebbero stati i tempi supplementari) è stato però spazzato via dai locali a dieci minuti dalla fine, quando Russo ha infilato Testoni segnando così la rete del 2-1 definitivo che estromette dalla competizione i pontaegolesi della presidente Paola Coia. I quali però possono ora concentrarsi solo sul campionato, che domenica li vedrà debuttare ospitano il neopromosso Tropical Coriano (Rimini) allo stadio Mannucci di Pontedera.