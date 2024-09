Serie D. Lo United fa le valigie e trasloca al ’Calbi’. Il presidente Cassese: "Riccione non merita la D»

E’ come al solito un fiume in piena Pasquale Cassese. Ma questa volta le parole del presidente dello United Riccione sono piene di rabbia. E forse di delusione. A due anni dal suo arrivo nella Perla Verde qualcosa si è rotto definitivamente con la città. La goccia che ha fatto traboccare un vaso evidentemente già colmo è stata la vittoria del bando per la concessione dello stadio ’Nicoletti’ da parte del raggruppamento temporaneo di impresa guidato dal Riccione 1926. Lo United perde così quella che è stata la sua casa nelle ultime due stagioni. "Riccione la serie D non la deve vedere – sono parole cariche di rabbia quelle di Cassese – Quindi andiamo a Cattolica. Da Riccione non abbiamo mai ricevuto nulla, questa città non ci ha mai dato nulla". Anzi. "Ho lavorato per due anni avvertendo una costante diffidenza nei miei confronti – dice – Questo anche se ho fatto di tutto, e di tasca mia, per tenere nel migliore dei modi uno stadio fatiscente, che cade letteralmente a pezzi. A Riccione di certo non possono dire che devo un centesimo a qualcuno. Con due squadre nella stessa città di pochi abitanti sono cresciuti gli attriti. E nessuno ha fatto niente perchè questo non succedesse".

Così, entro fine mese lo United Riccione lascerà il ’Nicoletti’ traslocando al ’Calbi’, dove la squadra di Beoni giocherà la domenica, ma dove si allenerà anche per tutta la settimana. E lo stesso farà la formazione juniores. A Cattolica traslocherà anche la sede biancazzurra. Il rapporto con la città, e con l’amministrazione, sembra definitivamente rotto. "Per me Riccione in questo momento è una brutta storia – sono parole amare quelle di Cassese – Non mi aspetto niente da nessuno, questo è evidente. Giocheremo il nostro campionato di serie D, porteremo a Cattolica, invece che nella Perla Verde, quei vantaggi economici che certamente dà il fatto di disputare un campionato di questo tipo".

Sta pensando, in futuro, a un trasloco definitivo anche del titolo sportivo? "Sono tutte supposizioni senza fondamento queste – dice – Una nuova stagione è alle porte e pensare a quello che sarà tra un anno adesso è certamente impossibile". Il trasloco è già in corso. Domani, intanto, scatterà ufficialmente la stagione dello United. Il primo appuntamento in Coppa Italia è previsto questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 17.30) sul campo del Castelfidardo. Certamente lo stato d’animo con cui i biancazzurri si affacciano alla terza stagione in serie D è molto differente da quello delle scorse annate.