Serie D. Lo United prima va sotto poi si aggrappa al bomber Maio

UNITED RICCIONE (4-3-3): Servalli; Pichierri, Syku (46’ st Ventola), Mesisca (1’ st Ndoj), Ramires; Pellacani (25’ st Ferrara), Djuric, Scalini (1’ st Napolitano); Tonelli (52’ st Callegaro), Maio, Kyeremateng. A disp.: Sparaventi, Tiganj, Grancara, Cottone. All.: Riolfo.

VASTOGIRARDI (4-2-3-1): Cerroni; Tocco, Ruggieri, Visani, Minichillo (36’ st Camara); Ceccuzzi, Iacullo (41’ st Antogiovanni); Zuccherato, Salatino (34’ st Ferrara), Caon; Fontana (26’ st Acunzo). A disp.: Caravano, Bontempi, Caterino, Anzalone, Iacovetta. All.: Bertone.

Arbitro: Sebastian Petrov di Roma1. Assistenti: Marco Crostella di Foligno e Giovanni Fiordi di Gubbio.

Reti: 28’ pt Ruggieri, 32’ e 48’ st Maio.

Note - Ammoniti: Zuccherato, Ruggieri, Syku, Napolitano. Espulsi: 2’ st Tocco per doppia ammonizio, 42’ st Cecuzzi per doppia ammonizione, 42’ st Minichillo dalla panchina per proteste.

RICCIONE

Prende uno schiaffone, poi si aggrappa a Maio lo United Riccione per tornare a vincere. Ma d’anticipo, sul campo di via Arezzo, contro il Vastogirardi ultimo della classe, è stata tutt’altro che una passeggiata. In novanta minuti nei quali non sono mancati i colpi di scena, ma nemmeno i cartellini rossi con i molisani che hanno chiuso il match in nove uomini. Ma occorre andare con ordine per spiegare come i romagnoli siano tornati al successo dopo due turni di completo digiuno. E proprio per rompere quel digiuno mister Riolfo cambia qualcosa là davanti con Maio affiancato da Kyeremateng e Tonelli. Non c’è esattamente da divertirsi nella prima parte del match. Poche occasioni, ma al Vastogirardi ne basta una per mettere la freccia. Ruggieri scappa a Syku e di testa gira alle spalle di Servalli.

A inizio ripresa gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Tocco. In superiorità numerica lo United si fa più vivo. Pichierri ci prova da lontano e Napolitano da due passi. Poi passa tutto sui piedi di Maio che in 16 minuti ribalta il risultato. Ruggieri stoppa con la mano una conclusione dal limite del neo entrato Ferrara. È rigore. Dal dischetto va Maio, Cerroni para, poi il numero 9 ribatte in rete per il pari. Intanto, il Vastogirardi resta in nove uomini e lo United ne approfitta con il colpo di testa di Maio in pieno recupero. Il digiuno è rotto con i primi punti della gestione Riolfo.