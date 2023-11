Serie D. Lo United Riccione cerca continuità

Lo United Riccione è pronto a tornare sull’erba del campo sportivo di via Arezzo con un solo obiettivo: dare continuità. La vittoria contro il Termoli ha ridato fiato alla squadra di Riolfo che domenica in casa se la vedrà con il Campobasso. E sarà, classifica alla mano, tutta un’altra storia. Perché davanti al pubblico amico Ferrara e compagni avranno ancora una volta a che fare con una squadra d’alta classifica. I molisani, infatti, di punti sin qui ne hanno messi insieme sei in più dei romagnoli e occupano il terzo posto in classifica nel girone F, alle spalle del Chieti e della capolista Sambenedettese. Lo United di Riolfo sa benissimo che per fare quel salto di qualità che sin qui è sempre mancato, serve un colpo di quelli importanti. E i biancazzurri, dopo aver ceduto al Chieti proprio in casa, ora sono pronti a riprovarci.