Serie D. L’Orvietana senza paura ferma la capolista Pianese. Congiu firma il vantaggio, poi il pari e la difesa

PIANESE (3-4-3): De Fazio; Morgantini (24’st Papini), Polidori, Gagliardi (43’st Lo Porto); Rémy, Simeoni (17’st Lulli), Miccoli (24’st Alagia), Boccadamo; Ledonne, Kouko, Mastropietro (14’st Mignani). A disp.:Borghini, Tognetti, Pinto, Liso. All.: Prosperi.

ORVIETANA (4-4-2): Marricchi; Caravaggi, Vignati, Congiu, Gomes; Mafoulou, Ricci, Manoni, Fabri; Stampete (35’st Siciliano), Marsilii (20’st Veneroso). A disp.: Rossi, Lorenzini, Ciavaglia, Onishchenko, Osakwe, Di Natale, Santi. All.: Fiorucci.

ARBITRO: Acquafredda di Molfetta (Apollaro di Rimini – Fecheta di Faenza).

MARCATORI: 6’st Congiu (O), 26’st Kouko (P)

NOTE: espulso: Congiu (O) al 34’st; ammoniti: Caravaggi, Marricchi (O), Kouko (P). Angoli: 9-3 per la Pianese. Recupero: 1’+4’.

Gran punto per l’Orvietana a Piancastagnaio contro la capolista. Senza Orchi e Greco Fiorucci parte con il 4-4-2. Nel primo tempo l’Orvietana si fa vedere con i due centrali di difesa: da una punizione di Manoni, Congiu di testa fa sponda per Vignati, che finisce a terra in area, ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Fiorucci capisce che Boccadamo è imprendibile e arretra Manoni in difesa, passando a cinque dietro. La Pianese però con Miccoli sfiora di nuovo il gol, serve un’altra gran parata di Marricchi. Si va al riposo sullo 0-0 e ad inizio ripresa, sugli sviluppi di un corner, un primo colpo di testa di Marsilii finisce sulla traversa, ma sulla ribattuta Congiu, sempre di testa, non sbaglia e manda avanti l’Orvietana.La reazione della Pianese è rabbiosa, prima Kouko manda ti poco alto, Remy poi serve al centro ma né Lulli, né Kouoko ne approfittano. Al 26’ arriva il pareggio: una punizione ben calciata da Ledonne dalla trequarti manda palla a centro area, dove Kouko salta più in alto di tutti e pareggia. L’Orvietana però non si scompone, prova anche qualche ripartenza, intanto era entrato Veneroso per Marsilii. Ma a complicare tutto arriva il rosso diretto a Congiu: a dieci dal 90’. La Pianese si riversa in attacco, ma l’Orvietana tiene e porta a casa un punto di platino che tiene a distanza la zona playout e muove la classifica.