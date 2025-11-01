Serie D: lutto nel calcio, è morto il presidente dei fiorentini. Rondinella: addio Bosi. Sangio, gara rinviata

SAN GIOVANNIMuore il presidente della Rondinella, rinviata la partita di domani. Un gravissimo lutto, infatti, ha colpito la società fiorentina nella notte tra giovedì e venerdì quando è venuto a mancare, all’età di 58 anni, pare per un arresto cardiaco, il massimo esponente del sodalizio biancorosso Lorenzo Bosi personaggio conosciutissimo nell’ambiente calcistico e che rappresentava una sorta di "deus ex machina" nella seconda società del capoluogo di regione che sta viaggiando come un treno in Eccellenza, dall’alto delle sette vittorie consecutive in altrettante partite fin qui giocate di campionato. Figlio dell’ex parlamentare dell’Udc Francesco Bosi, si era appena candidato alle elezioni regionali toscane con la lista ‘È ora!’ a sostegno di Alessandro Tomasi ottenendo un buon risultato, circa un migliaio di consensi ricevuti. Una perdita gravissima, per l’uomo ma soprattutto per il ruolo che occupava all’interno della Rondinella che già nella tarda mattinata di ieri, tramite un comunicato apparso sul loro sito ufficiale, aveva disposto il rinvio di tutte le gare programmate per questo weekend. Non è dato sapere, al momento, quando sarà rigiocata questa partita; sicuramente in un turno infrasettimanale, potrebbe essere mercoledì prossimo 5 novembre o tra tre settimane, vale a dire il 19, essendo gli azzurri impegnati il 12 del mese all’Antella contro la formazione di Nicola Del Grosso per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il programma di lavoro riscritto da Stefano Calderini dopo questa inaspettata notizia prevede l’allenamento mattutino di oggi e il riposo per la giornata di domani. Lo stop forzato, se non altro, servirà per recuperare appieno sia Lorenzo Barberini, vittima di uno scontro mercoledì in allenamento con tanto di ricovero al pronto soccorso, oltre al compagno di squadra Jrad che proprio nell’impatto con Barberini si era infortunato a un ginocchio.

Massimo Bagiardi