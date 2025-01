Serie d. Mansi: "Un po’ è colpa nostra ma in quanto a sfortuna...»

Venticinque punti in classifica e la vittoria che manca dal 15 dicembre, quando il Follonica Gavorrano vinse contro il Poggibonsi. I minerari, dopo il beffardo 2-2 di domenica col Terranuova Traiana, adesso dovranno iniziare a guardarsi le spalle, visto come la zona playout è a soli 4 punti. Oggi il team di Masi riprende gli allenamenti, con l’amarezza per una vittoria sfuggita nel finale, avendo sprecato tanto.

"C’è amarezza, perché è stata una prestazione dove meritavano i tre punti – ha detto Lorenzo Mansi, vice presidente del Follonica Gavorrano –. Però almeno la squadra sembra aver capito l’atteggiamento che bisogna avere. Ora dobbiamo badare al sodo in questo girone di ritorno".

Dopo la batosta di Livorno il pari interno di domenica ha lasciato l’amaro in bocca, anche perché giunto nel recupero su un rigore dubbio, dopo che la squadra era stata in dieci per un’ora. "Ai punti meritavano noi, dopo averla rimessa in piedi per via dell’espulsione di Pino – ha aggiunto Mansi –. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo giocato sessanta minuti in dieci... Questo è l’atteggiamento che dobbiamo avere. Mi spiace per i ragazzi, che hanno messo tutto quello che avevano. L’espulsione di Pino è giusta, dobbiamo accettare che ci saranno partite sporche come questa. Andiamo avanti passo dopo passo, se fossimo stati al completo l’avremmo vinta. Dobbiamo toglierci da una situazione di classifica scomoda, non ancora pericolosa, ma non semplice".