Serie D. Marino: "Un solo punto. Ma buona reazione»

Il suo ingresso in campo ha dato una marcia in più al Follonica Gavorrano. Simone Marino sabato contro il Vivi Alto Tevere Sansepolcro è stato uno dei migliori in campo, sfiorando anche il gol con una conclusione finita sul palo.

"E’ stata una gara giocata molto bene dalla nostra squadra – ha detto il centrocampista –. Abbiamo fatto la partita dall’inizio alla fine, poi nel momento in cui sembrava dovessimo passare in vantaggio, con pali e miracoli del portiere avversario, per una disattenzione abbiamo preso il gol dell’1-0. Poi da lì siamo stati squadra, perché abbiamo continuato a fare il nostro gioco. Siamo riusciti a pareggiarla e si poteva anche vincere. C’è del rammarico, abbiamo fatto una gran partita e volevamo i tre punti a tutti i costi, ma prendiamo il lato positivo e siamo contenti della prestazione".

Confermato in estate dopo metà stagione scorsa, Marino (centrocampista classe 1995) era arrivato nella scorsa sessione estiva dalla Luparense. Dopo una stagione giocata in biancorossoblù il giocatore ha così deciso di restare per un’altra annata, con l’obiettivo di disputare un campionato, a prescindere dalla categoria, di assoluto rilievo. Centrocampista abile in entrambe le fasi, Marino lo scorso anno si era è dimostrato elemento di grande livello quando ha potuto rispondere presente, nonostante qualche mese di assenza dai campi per via di un brutto infortunio alla spalla.

Ieri, intanto, i minerari sono tornati a lavoro in vista del turno infrasettimanale di domani. "Sono stato molto contento di restare – ha detto Marino – il Follonica Gavorrano è una grande società e sono fiero di continuare a farne parte. Nella passata stagione la società si è presa cura di me dopo l’infortunio, con la professionalità mi hanno aiutato a guarire nel migliore dei modi. Sicuramente è stata una stagione difficile e particolare, ma c’è molta voglia di riscatto e sono sicuro che insieme torneremo a lottare per ciò che il Follonica Gavorrano merita".