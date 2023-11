Serie D. Masini, gol e prestazione autorevole: "Abbiamo vinto su un campo difficile»

Diciotto anni e ancora una volta tra i migliori in campo. Matteo Masini (nella foto) si è messo in mostra domenica a Figline anche per aver segnato un gol di una freddezza disarmante, soprattutto per un diciottenne. Un colpo da biliardo dal limite dell’area che ha sbloccato il risultato in una gara poi vinta per 2-1.

"Il primo tempo è stato il migliore che abbiamo fatto finora – dice Masini –. Siamo stati uniti e compatti sia in fase difensiva che offensiva. Abbiamo occupato bene il campo e abbiamo conquistato le seconde palle. Abbiamo fatto gol ma ne abbiamo preso uno su palla inattiva, cosa che non era mai successa. Ma oltre a quello non hanno fatto granché, la partita l’abbiamo fatta noi. Sono contento perché è il mio primo gol e per la vittoria su un campo difficile". Primo gol di Masini in campionato da incorniciare. E la duttilità in mezzo al campo non gli manca. "Lo scorso anno giocavo a due, ma il ruolo che mi si addice di più e sulla mezzala e quindi anche sull’esterno di centrocampo – spiega –. Il mister ha trovato questo modulo con cui stiamo facendo molto bene, faccio quello che mi dice e cerco di farlo al meglio. Il mio sogno di quest’anno è conquistare qualcosa di importante".