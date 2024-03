Serie D. Massai carica la Sangiovannese: "Con l’Orvietana occasione d’oro»

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese prepara la trasferta di Orvieto e lo fa con un piglio decisamente positivo visti gli otto risultati utili consecutivi che, da due mesi a questa parte, dopo i tanti cambi effettuati nel mercato di riparazione, hanno dato nuova linfa a classifica e ambiente.

Alessandro Massai, uno dei giocatori più esperti dell’organico, inquadra la gara di domenica come una delle tante finali che attendono la squadra da qui al prossimo 5 maggio.

"Dobbiamo scendere in campo – afferma il centrocampista – come se ogni domenica fosse una finale. Tutte le partite sono importanti, quella di Orvieto lo è di più visto che si tratta di uno scontro diretto contro una formazione che sta vivendo un momento di forma davvero buono se si considerano i 10 punti rimediati nelle ultime quattro partite".

Giocare con la testa delle ultime settimane: è questo l’obiettivo che si prefigge il classe 98: "Siamo arrivati a conquistare otto risultati utili consecutivi e non lo si fa certo a caso. Per cercare punti preziosi fin dalla gara di dopodomani occorrerà giocare con la testa e l’atteggiamento delle ultime partite disputate, crediamo fermamente in questo obiettivo e lotteremo fino al prossimo 5 maggio per cercare di arrivare alla permanenza in categoria senza passare dai play-out".

All’andata, il 29 ottobre, l’incontro fu deciso da una magia di Regolanti su punizione a una manciata di minuti dalla fine. Le due squadre, nel frattempo, hanno cambiato volto a partire dai due allenatori.

Ecco perché dopodomani al "Luigi Muzi" sarà tutt’altra storia con punti in palio decisamente importanti in prospettiva salvezza.

Massimo Bagiardi