SERIE D: MATRICOLA TERRIBILE. La Rovato Vertovese vuole stupire

In casa della Rovato Vertovese sono cambiate molte cose, ma lo spirito vincente è rimasto inalterato. Per i franciacortini è nuova la categoria così come è cambiato l’allenatore (in panchina c’è Mauro Belotti), ma la matricola si è presentata in D con la stessa voglia di vincere che lo scorso anno le ha permesso di conquistare tutto (Campionato, Coppa Regionale e Coppa Nazionale) in Eccellenza. La nuova avventura per i biancoblù è partita con due successi in Coppa Italia e uno in Campionato. Oggi un appuntamento di prestigio, contro la blasonata Pistoiese. "Noi dobbiamo mantenere sempre un atteggiamento operaio - avverte l’allenatore - Se riusciamo a soffrire insieme possiamo fare bene. Stiamo crescendo". In effetti le prime tre gare hanno messo in mostra uno spirito preciso per i biancoblù, la cui porta è finora inviolata. Elementi come Offredi, Lleshaj, Suardi e compagni hanno le carte in regola per permettere ai franciacortini di togliersi in fretta i panni dimessi della matricola. Luca Marinoni