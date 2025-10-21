SERIE D. Memushaj raccoglie il secondo successo, la Leon esulta

Due partite, due vittorie. Questo è il biglietto da visita di Ledian Memushaj a Vimercate. E in Serie D. il tecnico albanese totalmente esordiente in un campionato dilettantistico coglie subito due vittorie scaccia-crisi (se di crisi si trattava) e la Leon, all’improvviso, si trova dove la società tanto desiderava, nella parte sinistra della classifica e a ridosso delle posizioni nobili. Con undici punti oggi la Leon è al sesto posto ed è con la capolista ChievoVerona, l’inseguitrice Folgore Caratese e la Casatese Merate la squadra meno battuta del raggruppamento con una sola sconfitta fin qui rimediata, quella che di fatto costò il posto a Fabio Vullo.

Il tutto con un Antonio Palma in più nel motore che dopo il penalty (ininfluente) fallito a Sondrio, si è sbloccato alla Leon Arena con un gran gol di destro da fuori area (foto). Entrambe le reti (la prima porta la firma di Comelli) arrivano nella ripresa. Frena la Folgore Caratese invece che perde la testa della classifica. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 a Merate contro la formazione dell’ex Commisso e non basta ai ragazzi di Belmonte essere passati in vantaggio con Binous. Cinque punti nelle ultime quattro giornate rallentano la corsa dopo il percorso netto delle prime quattro. E domenica c’è il Milan Futuro…

Ro.San.