Serie d. Mezzolara, al via il Togni-bis. Calzolari: "Un gradito ritorno»

Romulo Togni è il nuovo allenatore del Mezzolara. Come da noi anticipato, la società budriese ha effettivamente deciso di affidare la panchina al tecnico brasiliano all’indomani dell’interruzione consensuale del rapporto con Michele Nesi. Per Togni si tratta di un ritorno dal momento che, per tre stagioni (dal 2018-2019 al 2020-2021), ha già ricoperto questo ruolo: al primo anno è arrivata la salvezza ai playout contro il Sasso Marconi, al secondo, interrotto dal covid dopo 25 giornate, il Mezzolara si trovava a poche lunghezze della zona playoff mentre al terzo (dove il format prevedeva solamente due retrocessioni) i biancazzurri si sono salvati agevolmente. Terminata l’esperienza a Budrio, Togni ha guidato Carpi e Lentigione, con entrambe le esperienze che sono però durate pochi mesi. Il suo vice sarà Mario Lega. "Si tratta di un gradito ritorno per un allenatore che conosce bene l’ambiente e lo spirito Mezzolara – commenta il dt Max Calzolari –: a questo punto non resta che lavorare a testa bassa per cercare di risalire la china anche perché in questi casi la sconfitta è di tutti".

Nicola Baldini