Serie D Mezzolara e Corticella per il riscatto

CASTEL MAGGIORE

Mai, nel corso di questa stagione, il Progresso è riuscito ad inanellare due risultati utili consecutivi. Unica formazione del girone, assieme a Corticella e Certaldo, a non avere mai pareggiato, la band di Matteo Vullo è reduce dalla tanto splendida quanto inaspettata vittoria per 2-0 nel derby bolognese andato in scena al ‘Biavati’ di Corticella e, a questo punto, l’obiettivo non può che essere quello di cercare di dare un po’ di continuità ai risultati.

Chiaro che riuscire a farlo oggi, alle 14,30, nel match interno contro la corazzata Carpi appare un’impresa almeno sulla carta proibitiva. Dopo un momento un po’ complicato dal punto di vista dei risultati, la compagine modenese è riuscita a rialzarsi e, grazie a due vittorie consecutive, si trova al quarto posto a sei lunghezze dalla capolista Ravenna.

Visti i valori in campo, è chiaro che il team del tecnico bolognese Cristian Serpini appare nettamente favorito, ma chissà che il Progresso, sulle ali dell’entusiasmo derivato dal successo nel derby, non possa regalare sorprese. Oltre che a sollevare il morale di Selleri e compagni, i tre punti di domenica scorsa hanno permesso ai rossoblù di compiere un bel balzo in avanti anche a livello di graduatoria.

La formazione di Castel Maggiore, ora a quota 12, è quartultima a parimerito col Sangiuliano City (che è però da considerare davanti vista la vittoria nello scontro diretto).

Finora dopo un successo è sempre arrivata una sconfitta, ma, per centrare il sogno salvezza, servirà una svolta dal punto di vista della continuità. Nel frattempo il Progresso ha ingaggiato il centrocampista classe 2003 scuola Juventus e Sassuolo Matteo Pinelli.