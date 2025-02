Serie D, missione serenità. Sfide Figline e San Donato

Per le due squadre fiorentine di serie D, il motivo di fondo odierno è di riuscire a ritrovare un risultato positivo per migliorare le rispettive posizioni di classifica che non sono ottimali. Questa 25ª giornata impone al Figline la trasferta sul difficile campo del Grosseto, mentre al San Donato Tavarnelle assegna il turno casalingo contro il Terranuova Traiana. Queste le gare del girone E in programma alle 14,30.

Grosseto-Figline 1965. Arbitro: Palma di Napoli. Allo stadio "Zecchini" il Figline si troverà di fronte una squadra in cerca del successo che manca da quattro partite. Sarà una sfida delicata che ai gialloblù di Brachi servirà la massima concentrazione per capitalizzare al meglio il confronto. L’allenatore gialloblù non potrà disporre dell’attaccante Bruni ancora fermo per infortunio, con soluzioni alternative per formare l’attacco per i due posti con scelte su Mugelli e Ciravegna, Gozzerini e Rufini. A centrocampo torna a disposizione Aprili (l’ex di turno). Nel Grosseto Riccobono e Cretella non ci saranno, mentre dovrebbero tornare disponibili Macchi, Dierna e Marzierli oltre a Sabelli che ha scontato la squalifica.

San Donato Tavarnelle-Terranuova Traiana. Arbitro: Jusufoski di Mestre. Al "Pianigiani" si gioca uno scontro diretto salvezza molto importante per i gialloblù di Bonuccelli impegnati nella risalita dalla zona rossa. Una gara che andrà capitalizzata con i tre punti che in casa dopo il successo con il Montevarchi mancano dal 15 dicembre. Per la formazione, tutti disponibili tranne Doratiotto ancora fermo per infortunio. Prima dell’inizio della partita, alle 14, le squadre della scuola Calcio Valdipesa Giovani faranno un giro della pista d’atletica attorno al manto erboso per raccogliere il saluto dei presenti alla gara. A fine partita il San Donato Tavarnelle offrirà una merenda ai presenti da considerare come un terzo tempo in salsa calcistica.

Giovanni Puleri