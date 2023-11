Serie D. Mister Calderini:: "Per il Poggibonsi pareggio giusto»

Era importante per il Poggibonsi interrompere la fase delle sconfitte esterne. Da questo punto di vista, il 2-2 di Altopascio contro il Tau può essere accolto di buon grado dall’ambiente giallorosso. A segno, giusto rimarcarlo, due under della rosa: Marcucci, su assist di Di Paola, e Gucci. "Un pareggio meritato – osserva mister Calderini – per quello che la squadra ha potuto mettere in mostra nei 90 minuti e soprattutto per il modo in cui si è sviluppata la partita. Un primo tempo molto equilibrato: tutte e due le squadre hanno cercato di gestire al meglio le situazioni in campo. Nel secondo la supremazia del Tau è apparsa evidente, ma nel momento in cui siamo rimasti in dieci, dovevamo abbassarci. I padroni di casa hanno creato alcune occasioni pericolose, però devo affermare che il collettivo ha saputo reagire".

Dispiace, forse, per il gol dei locali subìto dal Poggibonsi un attimo dopo il centro del baby Gucci, che di testa aveva regalato ai Leoni, su cross di Mazzolli, un vantaggio poi divenuto solo momentaneo. "Peccato perché probabilmente avremmo potuto anche compiere l’impresa – sottolinea Calderini – in una partita che ha visto il Poggibonsi costretto a rinunciare nell’arco della gara a Marcucci e a Rocchetti per infortunio, privato dell’apporto dopo neppure un’ora di Mencagli espulso. "Abbiamo già altri tre atleti fermi per guai fisici – dice Calderini – e non possiamo avvalerci di un organico particolarmente profondo sul piano numerico. Però sono soddisfatto dei ragazzi a disposizione. Anche chi è entrato a gara in corso ha dato il massimo. Conosciamo le nostre difficoltà, ma faremo di tutto per compattarci. Spero di poter contare anche sui ragazzi che hanno avuto meno minutaggio, perché adesso dobbiamo recuperare una frazione con l’Orvietana".

Paolo Bartalini