Serie D. Mobilieri, 3 round roventi. Si parte da Follonica

L’ottima prova dei rossoblù di Francesco Bozzi contro il Tau Calcio, ha ridato spirito e fiducia. Mancano tre incontri per concludere il girone di andata, e per i Mobilieri Ponsacco assumono l’importanza di altrettanti finali a cominciare dalla trasferta di domani contro il Follonica Gavorrano. a. Poi il prossimo match sarà col Figline al Comunale ed è stato anticipato a sabato 16 dicembre, per avere un giorno in più di riposo per la partita di chiusura a Cenaia mercoledì 20 dicembre. Tutte le partite nascondono difficoltà e quella contro il Gavorrano sembra aver maggiori insidie, anche per le potenzialità dei padroni di casa con la miglior difesa di tutto il girone 7 reti subite. Per la prima volta la compagine grossetana ha dovuto cancellare lo zero-sconfitte cedendo a Trestina per 1 a 0 domenica scorsa. Per quanto riguarda il mercato giocatori, i vociferati Lucatti del Tavarnelle e De Filippo della Vastese, la società è ferma all’ingaggio di Itaiano protagonista contro il Tau, e alla esclusione di Remedi dalla gara di domenica scorsa. Decisione motivata perché il giocatore era richiesto dal Prato e dell’Aglianese, un’operazione che sembrava già in essere per uno dei due club ma il trasferimento si è arenato e cosi è scattato anche il blocco per nuovi arrivi.

Luciano Lombardi