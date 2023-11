Serie D. Mobilieri, per risalire c’è da superare l’Aquila

Ribalta rossoblù questo pomeriggio alle 14.30 allo stadio Comunale con la formazione dei Mobilieri Ponsacco che recuperano la partita con l’Aquila Montevarchi non andata in scena il 5 novembre a causa l’alluvione. Gli aretini tornano al confronto col Ponsacco perché retrocessi dopo un biennio in serie C, ma la loro stagione non è pari alle attese della loro città.

Con 10 punti occupano la 13esima posizione in classifica, che indica il primo posto della zona play out. E in piena bagarre con tutte le squadre che la seguono vale a dire con Sangiovannese e Sansepolcro a 9, Mobilieri Ponsacco e Cenaia 5 e Real Forte Querceta 4. La squadra di Calosi, come tutte le squadre pericolanti ha un attacco poco incisivo (8 reti) ma la difesa è fra le più rocciose del torneo con 11 reti subite è allineata con le prime della classe, Pianese (10) e Seravezza (11). Inoltre la squadra del Montevarchi si distingue per il buon rendimento in trasferta dove su quattro incontri si è arresa solo al Trestina col minimo scarto avendo bloccato in precedenza sulla parità il Tau Calci, il Gavorrano ed il Figline. Per la squadra ponsacchia si annuncia un altro scontro diretto dopo quello giocato a Sansepolcro chiuso con un 1 a 1 circondato con molti rimpianti per la mancata vittoria. Il pareggio in trasferta è sempre positivo per il morale, e perché lascia l’ultimo posto della classifica. Ma per goderne in pieno i benefici è necessario fare l’en plein col Montevarchi un risultato che manca ai rossoblù in casa del 22 dicembre 2022 contro la Sangiovannese 2 a 1. I rossoblù dovranno rinunciare a Grea e Nannetti squalificati e a quella di Fratini in via di recupero dopo l’interventi al ginocchio.

"Siamo in fase di rimonta – annuncia mister Bozzi – e a Sansepolcro ho avuto buone sensazioni e la squadra e cresciuta ed anche in inferiorità numerica abbiamo tenuto e contrattaccato. le assenze mi costringono a cambiare qualcosa ma ho molta fiducia nei ragazzi cercheremo la vittoria con tutte le nostre forze sapendo di incontrare una formazione che ha un buon impianto tecnico".

Luciano Lombardi