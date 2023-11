Serie D. Mobilieri Ponsacco, arriva la corazzata Grosseto: "Ma siamo in grado di fare risultato con tutte»

Ripresa degli allenamenti senza sosta della squadra dei Mobilieri Ponsacco dopo il recupero di mercoledì scorso contro l’Aquila Montevarchi terminato con la vittoria degli aretini col minimo scarto. Ribolle ancora nel clan ponsacchino e soprattutto fra i tifosi la decisione del direttore di gara, che dopo aver sanzionato il giocatore Quaresma del Montevarchi col cartellino rosso per fallo da ultimo uomo su Matteoli lanciato a rete ha revocato il provvedimento per presunto fuori gioco. Decisione che avrebbe potuto cambiare l’esito della gara, come hanno dimostrato le immagini (che non hanno valore per un ricorso) il possibile errore tecnico dell’arbitro.

Oltre questa ennesima traversia, per i rossoblù, è stato un inizio di stagione sofferto ed imprevedibile in contrasto con le aspettative costellato di infortuni,qualche squalifica di troppo, ed anche alcune indecisioni pagate per il rinnovamento della rosa. La squadra però ha offerto prestazioni da categoria in alcune occasione come sembrerebbe avere nel proprio bagaglio tecnico però stanno mancando i risultati. A pagare dazio come prevede la legge del calcio è l’allenatore ed è stato esonerato Caramelli e richiamato Francesco Bozzi il tecnico che per due anni consecutivi ha manovrato la squadra salvandola dalla retrocessione. Oggi i Mobilieri sono attesi al Comunale da un incontro molto impegnativo col Grosseto che non ha fatto mistero delle proprie ambizioni nel puntare al passaggio di categoria guidati da Bonuccelli che è stato giocatore e tecnico dei rossoblù. Grosseto e Gavorrano sono le uniche squadre imbattute e le cinque trasferte dei Grossetani per quattro volte il risultato è stato di 1 a 1 ed una vittoria a Trestina per 1 a 0. "E’ una delle corrazzate del girone – dice il ds Umberto Aringhieri – ma posso dire che la nostra squadra è in grado di fare risultato con tutte". Fra i rossoblù assenti il difensore Grea squalificato e Fratini ben avviato al recupero e non farà più parte della rosa l’attaccante Michael Buffa (2001) passato alla Massese (Eccellenza).

Luciano Lombardi