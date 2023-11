Serie D. Mobilieri Ponsacco attesi ad Orvieto e alla ricerca di un colpaccio

Aumenta il conteggio delle sconfitte della squadra dei Mobilieri che su otto gare giocate ne ha perse sei contrastate solo da un pareggio ed una vittoria in trasferta. In casa cinque ko sono della gestione Caramelli mentre quella di domenica contro la capolista Pianese è stata sotto la guida di Francesco Bozzi ritornato in carica dopo l’esonero di Caramelli. I rossoblu hanno tenuto testa alla Pianese, scalfendo le loro sicurezze per oltre mezz’ora col gol di Nieri, poi il maggior equilibrio di Boccadamo e soci ha prevalso ma il tintinnio del pareggio.

L’allenatore di Mobilieri ha espresso la sua soddisfazione per come la squadra si à battuta non del risultato ovviamente, sottolineando che la partita è stata segnata anche per il giovane Angelo Barilla (2005) al debutto, uscito per un serio infortunio al ginocchio in attesa di referto. Invece per Remedi l’ammonizione rimediata farà scattare la squalifica. e salterà la trasferta odierna.

Niente sosta dopo il match con la Pianese ma allenamenti lunedì e ieri a I Poggini certamente non con l’intensità abituale ma per la concentrazione della squadra che non potrà contare più su Marco Vannozzi ceduto alla Larcianese (promozione) E’ possibile che mister Bozzi confermi la formazione anti Pianese con l’ingresso di Innocenti, visto che il curriculum dei padroni di casa sembra dare spazio per un impresa dei rossoblu,che è indispensabile non rimandare. Certamente gli umbri fanno dello stadio Muzi di Ciconia il loro fortino considerando che gli otto punti della classifica, ben sette sono stati realizzati in casa nelle quattro gare disputate, dove si distingue la punta Marsili ‘04 ex Salernitana autore di tre reti.

Luciano Lombardi