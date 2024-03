Serie D. Mobilieri, round tosto in casa della Pianese

E’ un classico anche nel calcio quando le annate nascono male possono finire anche in peggio e nel caso dei Mobilieri Ponsacco non solo per carenze strutturali della squadra anche per contrarietà per molte volte da ascriversi a decisioni arbitrali. Il riferimento alla gara contro il San Donato Tavarnelle di domenica passata non è casuale con i rossoblù privati di un gol e di un rigore che il post-var dei dilettanti ha documentato. E’ rimasta la soddisfazione di una prova soddisfacente, di aver mantenuto la porta inviolata per la prima volta nella stagione, ridotto il gap con la terz’ultima, ed aver affiancato l’ultimo gradino della classifica con i Cenaia. Incentivi minini che potrebbero essere l’inizio di una risalita ancora possibile e che il conteggio matematico ancora consente. Domani la squadra rossoblù potrà dimostrare le proprie velleità sul terreno sintetico del Comunale di Piancagnaio contro la capolista Pianese fino ad oggi la squadra più costante di quelle pretendenti al passaggio di categoria. Ha l’attacco più forte del girone con 43 centri, unica squadra imbattuta in casa, dove ha concesso su 11 incontri quattro pareggi. All’andata il match contro i bianconeri segnò il rientro sulla panchina ponsacchina di Francesco Bozzi successore dell’esonerato Caramelli. Fra i rossoblù assenti perché squalificati il capitano De Vito, il massaggiatore Micheletti e mister Bozzi che sarà sostituito dal vice Walter Gambini.

Luciano Lombardi