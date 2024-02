Serie D, Montevarchi in campo sabato prossimo alle 16 contro i bianconeri. Beoni gioca d’anticipo col Trestina

La partita dell’Aquila con il Trestina, valida per il 25esimo turno di Serie D e vitale per le speranze di rimonta dei rossoblù, si giocherà sabato prossimo 2 marzo e non il giorno successivo come da calendario. Cambierà anche l’orario d’inizio: le 16 anziché le 14.30. Un anticipo richiesto dalla società ospite per la concomitanza, proprio il sabato sera, del tradizionale Galà dello Sporting in programma al Borgo Palace Hotel di Sansepolcro, presenti al completo dirigenti, giocatori e staff del club tifernate. Giocare di domenica, però, avrebbe indotto la squadra bianconera a disertare l’evento o a limitarsi a una fugace apparizione. Da qui l’invito alla comprensione che il Montevarchi, ringraziato per la disponibilità, ha avallato. A prescindere dalla data della gara, tuttavia, è chiaro che la missione di Loris Beoni di portare in salvo gli aquilotti, passa dalla necessità assoluta di ottenere l’intera posta con il team diretto da Campielli e, in seguito, di ingranare tutt’altra marcia nelle altre cinque sfide interne con Ponsacco, Real Querceta, San Donato, Orvietana e Grosseto. Impegni intervallati da dure trasferte con Ghivigorgo, Pianese Livorno e Sansepolcro. Sabato, intanto, rientreranno dalla squalifica Bontempi e Lucatuorto.

Giustino Bonci